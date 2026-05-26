特別仕様車も設定された「ZR-V」一部改良モデルに要注目

2026年3月27日、ホンダは「ZR-V（ゼットアールブイ）」の一部改良モデルを発売しました。



ユーザーから寄せられた反響について、首都圏のホンダディーラーに問い合わせてみました。

ZR-Vがデビューしたのは2022年11月です。開発コンセプトに「異彩解放」を掲げ、「ドライバーがクルマを自在に操ることで自信と余裕を持ち、自分らしさを解放して新たな行動を起こしてほしい」という想いが込められています。

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ZR-Vのパッケージデザインで目指したものは、クルマとの一体感が強く感じられる「セダンライクなSUV」をつくり上げること。そのために「心を揺さぶる佇まい」「美しい使い勝手」「意のままに操る愉しさ」といったエモーショナルな価値を追求しています。

そのいっぽうで、SUVの魅力である高いアイポイントや余裕あるロードクリアランス、大径タイヤといった要素を取り入れつつ、伸びやかさと力強さを兼ね備えた台形骨格を創出。さらに「セダンライクな運転姿勢」を両立させています。

ZR-Vのボディサイズは全長4570mm×全幅1840mm×全高1620mm、ホイールベースは2655mm、乗車定員は5名です。

走りに関してはスポーティな「シビック」をベースとしていることもあり、力強く余裕のある走りを実現。

パワートレインは当初、2リッター4気筒エンジン＋モーターの「e：HEV」と、1.5リッター「VTEC」ガソリンターボを設定しており、いずれもFFと4WDを用意します。

2024年の夏には、専用ブラックの内外装でスタイリッシュに仕立てた特別仕様車「BLACK STYLE（ブラックスタイル）」を設定。

そして2025年5月には塗装のツヤ感と耐久性を高める新素材塗装を採用するなどの改良が行われました。

そして今回、5年目となる一部改良では、グレード構成が見直され、全グレードをe：HEV車のみの設定としています。

また上級の「Z」およびブラックスタイルに、Google搭載「Honda CONNECTディスプレー」を採用。ブラックスタイルには、これまでのバーチカル（垂直）グリルに代わり、ハニカムグリルを採用しています。

さらに、Zには専用グレージュ内装や、バンパープロテクター、ロアガーニッシュなどを装備してSUV感を高めた特別仕様車「CROSS TOURING（クロスツーリング）」を設定しています。

一部改良モデルのZR-Vの価格は、370万7000円から472万7800円です（いずれも消費税込み）。

ユーザーの反響について、4月下旬に首都圏のホンダディーラーに問い合わせてみました。

「特別仕様車ブラックスタイルとクロスツーリングの価格や納期、展示車の有無といったお問い合わせをいただいております。どちらかというとクロスツーリングが人気です。

ご納期でいうと、ボディカラーにもよりますが、3ヶ月〜4ヶ月前後を見込んでおります」

今回、他のホンダディーラーにも問い合わせてみました。

「特別仕様車であるブラックスタイルとクロスツーリングの納期や展示車、試乗車に関するお問い合わせが多いようです。納期を気にされていらっしゃるお客様が非常に多いですね。

できるだけ販売枠を確保しつつ、在庫車をご用意している店舗もありますので、即納をご希望の方は最寄りのホンダカーズディーラーに問い合わせてみてください」

2種類の特別仕様車が同時に存在するだけに、ユーザーにとっては悩ましい選択となりそうです。

実車を見て、それぞれの個性や特徴を見極めたうえでベストな選択をするようにしてください。