25日、都内で「第93回日本ダービーPR発表会」が行われ、俳優の竹内涼真（33）、見上愛（25）、武豊騎手（57）らが登壇した。

【映像】竹内涼真と見上愛が“応援コーデ”を披露

発表会では、竹内と見上の“日本ダービー応援コーデ”もお披露目され、竹内が双眼鏡を首から下げたコーデを、見上は馬の人形が入った透明なバッグを首から下げたコーデを披露した。

また、「私生活で応援しているものや人」を聞かれた2人は次のように明かした。

見上「私は最近、友達をすごく応援している。ちょうど転職とか、新しく何かに挑戦する子たちが周りにすごく多い。その子たちを応援している」

竹内「僕はフラミンゴ。この前動物園に行った時、オスが整列をして団体行動みたいに同じ動きをして歩いていた。それは求愛行動だけど、メスは知らんぷりをしていて。みんな同じに見えるけど、どうやって選ばれるんだろうと思って。頑張れって」

武豊騎手「僕もフラミンゴ好きなんです」

竹内「そうなんですか？本当ですか？」

武豊騎手「実は自宅の近くに動物園があって、フラミンゴが見える」

竹内「いますごいうるさくないですか？」

武豊騎手「いま元気。あとでゆっくりフラミンゴの話でも」

（『ABEMA Morning』より）