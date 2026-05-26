朝のワイドショー『羽鳥慎一モーニングショー』（テレビ朝日系）。6年連続で同時間帯の年間視聴率トップを記録する同番組で、人気の理由のひとつはキャスターを務める羽鳥慎一アナウンサー（55）の存在。そんな羽鳥アナは“意外なアイテム”をスタッフに必ず用意させているという。

’11年に日本テレビを退社し、その直後から『情報満載ライブショー モーニングバード！』（『モーニングショー』の前身）に出演し始めた羽鳥アナ。しかし別の番組に出演する機会も多く、地方ロケに臨むこともしばしば。

「地方局のロケなどで初めて入る現場で、羽鳥さんは必ず“新品のシェーバー”を用意するようにスタッフに頼んでいます。というのも、羽鳥さんはもともとヒゲが濃く、毛も太い。使用済みのシェーバーだと刃が詰まりやすく、肌トラブルになるので新品でないとだめなんだといいます」（制作関係者）

日テレ時代には『ズームイン!!SUPER』などに出演していた羽鳥アナ。長年“朝の顔”を務めるだけに“爽やかであること”には人一倍気を遣っているようだ。

「視聴者に清々しい気分で朝を過ごしてほしいという思いから、顔周りのコンディションは常に整えておくようにかなり注意しているそうです。シェーバーも新品なら肌荒れや剃り残しが防げるということで、必須アイテムなのだといいます」（前出・制作関係者）