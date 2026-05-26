欧州の本格参入を前にドル買い強まる、米の攻撃でイラン人数名死亡



欧州勢の本格参入を前にドル買いがやや強まっている。NY原油先物は92ドル台に回帰。ユーロストック50先物は軟調、FTSE100先物は小動き。



米国とイスラエルによる攻撃でイラン人数名が死亡したとの報道を受け、米イラン和平合意期待がやや低下している。死者が出たことでいつ軍事衝突へ発展してもおかしくない状態だ。米中央軍は自衛のためイランのミサイル施設と船舶を攻撃したと説明。



仲介国によると米イラン協議は核問題を巡り行き詰っているという。イスラエルのネタニヤフ首相がヒズボラへの攻撃を強化すると表明したことも協議に水を差す恐れがある。



氷見野日銀副総裁が利上げ継続姿勢を示したことから円買いも見られる。

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