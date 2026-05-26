東京時間に伝わった指標・ニュース



※経済指標

特に目立った経済指標の発表はありませんでした



※要人発言やニュース

【イラン情勢】

ルビオ米国務長官

イランとの交渉は数日かかるだろう

トランプ氏は良い合意を結ぶか、合意なしかのどちらかだ

ホルムズ海峡はいずれにせよ開かれるだろう



核問題などを巡り米イラン協議は行き詰っている（WSJ）

協議に進展はあったものの合意間近ではない



ホルムズ海峡周辺で大きな爆発音

米イスラエルが複数イラン船舶に攻撃、イラン人職員数名死亡



米中央軍（CENTCOM）

自衛目的の攻撃を実施、イランのミサイル発射施設と船舶を攻撃



イラン国家安保委委員長

いかなる攻撃も「断固とした、壊滅的で、悔やまれる行動」で対応



ネタニヤフ首相

レバノン親イラン武装組織ヒズボラへの攻撃を強化する



【日本】

氷見野日銀副総裁

現在の実質金利は極めて低い水準にある

経済・物価・金融情勢に応じて政策金利引き上げ



【中国】

シティやJPモルガンなど金融機関がレノボの目標株価を引き上げ

GSは12.53香港ドルから27香港ドルに2倍以上も引き上げ



【台湾】

台湾株の時価総額が4兆9500億ドルに到達、インド抜き世界5位に

※TSMCが指数の40%以上を占める

外部サイト