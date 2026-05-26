東京時間に伝わった指標・ニュース
東京時間に伝わった指標・ニュース
※経済指標
特に目立った経済指標の発表はありませんでした
※要人発言やニュース
【イラン情勢】
ルビオ米国務長官
イランとの交渉は数日かかるだろう
トランプ氏は良い合意を結ぶか、合意なしかのどちらかだ
ホルムズ海峡はいずれにせよ開かれるだろう
核問題などを巡り米イラン協議は行き詰っている（WSJ）
協議に進展はあったものの合意間近ではない
ホルムズ海峡周辺で大きな爆発音
米イスラエルが複数イラン船舶に攻撃、イラン人職員数名死亡
米中央軍（CENTCOM）
自衛目的の攻撃を実施、イランのミサイル発射施設と船舶を攻撃
イラン国家安保委委員長
いかなる攻撃も「断固とした、壊滅的で、悔やまれる行動」で対応
ネタニヤフ首相
レバノン親イラン武装組織ヒズボラへの攻撃を強化する
【日本】
氷見野日銀副総裁
現在の実質金利は極めて低い水準にある
経済・物価・金融情勢に応じて政策金利引き上げ
【中国】
シティやJPモルガンなど金融機関がレノボの目標株価を引き上げ
GSは12.53香港ドルから27香港ドルに2倍以上も引き上げ
【台湾】
台湾株の時価総額が4兆9500億ドルに到達、インド抜き世界5位に
※TSMCが指数の40%以上を占める
※経済指標
特に目立った経済指標の発表はありませんでした
※要人発言やニュース
【イラン情勢】
ルビオ米国務長官
イランとの交渉は数日かかるだろう
トランプ氏は良い合意を結ぶか、合意なしかのどちらかだ
ホルムズ海峡はいずれにせよ開かれるだろう
核問題などを巡り米イラン協議は行き詰っている（WSJ）
協議に進展はあったものの合意間近ではない
ホルムズ海峡周辺で大きな爆発音
米イスラエルが複数イラン船舶に攻撃、イラン人職員数名死亡
米中央軍（CENTCOM）
自衛目的の攻撃を実施、イランのミサイル発射施設と船舶を攻撃
イラン国家安保委委員長
いかなる攻撃も「断固とした、壊滅的で、悔やまれる行動」で対応
ネタニヤフ首相
レバノン親イラン武装組織ヒズボラへの攻撃を強化する
【日本】
氷見野日銀副総裁
現在の実質金利は極めて低い水準にある
経済・物価・金融情勢に応じて政策金利引き上げ
【中国】
シティやJPモルガンなど金融機関がレノボの目標株価を引き上げ
GSは12.53香港ドルから27香港ドルに2倍以上も引き上げ
【台湾】
台湾株の時価総額が4兆9500億ドルに到達、インド抜き世界5位に
※TSMCが指数の40%以上を占める