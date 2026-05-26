「すごい!」「この美女は何者?って…」日本代表キービジュアルで“センター”を務めた女性の正体は…
グラビアアイドルの遠藤まめさんが24日にX(@mameendo8)を更新し、日本代表の応援グッズキービジュアルでモデル役を務めたことを報告した。
日本代表の公式X(@jfa_samuraiblue)は15日、2026 FIFAワールドカップ(W杯)北中米大会に向けた応援グッズの販売開始を告知。併せて「最高の景色を 2026 FOR OUR GREATEST STAGE」の合言葉を掲げたキービジュアルを公開していた。
遠藤さんは自身が中央に配置された同キービジュアルとともに、応援グッズを身に着けたオフショットも披露。ファンから「すごい!こういうのもしてるのか」「これコラじゃないの!?!?!?!?」「公式なんだ」「法被衣装かわいい」「これほんとなの?…すごくない?」「日本代表応援するこの美女は何者?ってならないかな」といった反応が寄せられた。
日本代表の公式X(@jfa_samuraiblue)は15日、2026 FIFAワールドカップ(W杯)北中米大会に向けた応援グッズの販売開始を告知。併せて「最高の景色を 2026 FOR OUR GREATEST STAGE」の合言葉を掲げたキービジュアルを公開していた。
#SAMURAIBLUE 応援グッズキービジュアル⚽️— 遠藤 まめ (@mameendo8) May 24, 2026
今年はたくさんスポーツ観戦したいっ✨#最高の景色を #サッカー日本代表 pic.twitter.com/PJrtNLMLws