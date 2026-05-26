俳優・唐田えりかが自身のInstagramを更新し、出演映画『モブ子の恋』の公開直前イベントをめぐる現地でのオフショットを公開した。

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投稿には、レースのジャケットをまとった唐田が暗い背景のなか佇むカットを皮切りに、腰に手を当ててほほ笑む全身ショットが切り取られている。壁にもたれて髪をかき上げる仕草や、横顔をのぞかせる物憂げな表情まで、しっとりとした雰囲気と無邪気な表情が織り交ぜられ、多彩な姿が収められている。

キャプションでは「映画『モブ子の恋』公開直前イベントありがとうございました」とイベントへの感謝を綴り、「6/5の公開まで、お楽しみに」と作品への期待を寄せて投稿を結んでいる。

同作は、『silent』（フジテレビ系）、『バジーノイズ』などを手がけた風間太樹が監督を務める青春ラブストーリーで、20年間ずっと“脇役”として過ごしてきた大学生・田中信子（通称・モブ子）に芽生えた初めての恋心の行方を描く。モブ子役を桜田ひより、初恋の相手となる同じバイト先の大学生・入江博基役を木戸大聖が務め、唐田は篠崎幸役で出演する。（文＝リアルサウンド編集部）