にじさんじ所属VTuber・葛葉の2nd MINI ALBUM『Adamantite』のジャケット写真および店舗別オリジナル特典デザインが公開された。発売は7月29日。

【画像あり】通常版・初回限定盤・特典のデザイン一覧

本作は「王道を征く」をコンセプトに制作されており、初回限定盤A、初回限定盤B、通常盤の3形態それぞれで異なるビジュアルを撮り下ろしている。王らしく余裕のある笑み、影のあるミステリアスな表情、語り継がれる肖像画を彷彿とさせるものなど、各形態で異なる葛葉の姿が収められている。

収録楽曲の詳細も発表された。楽曲提供陣にはAyase、Eve、梅田サイファー、AKASAKI、ワンダフル☆オポチュニティ！、TeddyLoid、夏代孝明が名を連ねており、様々なジャンルの楽曲に挑戦した内容となっている。

初回限定盤Aには特典ディスクとして既存曲のリミックス音源5曲を収録。「Liberty & Freedom (Masayoshi Iimori Remix)」「debauchery (SHINTA from tee tea, DURDN Remix)」「Owl Night (gaze//he's me Remix)」「甘噛み (Akira Takeuchi Remix)」「コントレイル (Hayato Yamamoto & maigoishi Remix)」が収められる。

初回限定盤Bには封入特典としてエンブレムブローチが同梱される。

また3形態共通特典（初回生産分）として、10月12日にKアリーナ横浜で開催されるワンマンライブ「Kuzuha One-Man Live “Bloody Alexandrite”」のチケット先行抽選シリアルコードが封入される。シリアル先行抽選期間は7月29日12:00から8月12日23:59まで。なおデジタル版にはシリアルコードは付与されない。

店舗別オリジナル特典として、にじさんじオフィシャルストアでは有償特典「アクリルジオラマ」、無償特典「複製直筆メッセージカード（形態別絵柄）」が用意される。アクリルジオラマは赤い月が照らす館を背景に腰掛けた葛葉のビジュアルを使用したものとなる。

そのほか、UNIVERSAL MUSIC STORE、Amazon、楽天ブックス、アニメイト、タワーレコード、HMVなど各店舗で異なる特典が用意されている。

（文＝リアルサウンドテック編集部）