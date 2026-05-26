「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の２６日午後２時現在で、クオンタムソリューションズ<2338.T>が「買い予想数上昇」で２位となっている。



前週末２２日の取引終了後に、ＡＩインフラストラクチャ（ＡＩＤＣ）事業を２７年２月期から本格的に推進していくと発表した。ＧＰＵ設備、データセンター利用、運営体制及び資金調達などについては、外部資金及び戦略パートナーの活用を前提として検討を進めているとしており、現在、複数の候補先との間で初期的な協議及び情報交換を行っているという。なお、２７年２月期業績への影響は精査中としている。



また、シンガポールのコンパス・クラウド・テクノロジー社との折半出資会社コンパスクラウドＡＩジャパンを完全子会社化するとあわせて発表した。ＡＩＤＣ事業を進めるうえでの事業主体として、グループ内で一元管理を行うことが合理的であると判断した。



これらの発表を受けて、２５日の同社株は１５６円ストップ高配分で終了。２６日もカイ気配でスタートし、午後２時時点で一度も寄ることなくストップ高の２０６円でカイ気配となっており、これが買い予想数の上昇につながっているようだ。



出所：MINKABU PRESS