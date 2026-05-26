アメリカの伝説的ミュージシャン、レオン・ラッセルの伝記決定版『レオン・ラッセル伝』刊行へ

アメリカの伝説的ミュージシャン、レオン・ラッセルの生涯を描いた評伝『レオン・ラッセル伝』（亜紀書房）が6月9日に刊行される。著者は米国のミュージシャン・作家のビル・ジャノヴィッツ、訳者は菅野楽章。

【写真】『レオン・ラッセル伝』書影

本書は「ソング・フォー・ユー」「マスカレード」などのスタンダードを残し、ゴスペル、カントリー、ブルーグラス、ブルーズといったルーツミュージックとロックンロールを繋いだレオン・ラッセルの半世紀にわたるキャリアを追った伝記。生まれつきの右半身の麻痺、自閉スペクトラム症や双極性障害の症状を抱え、あがり症でもあったというレオンが、ステージ上で人々を熱狂させてきた姿を描く。

70年代にはボブ・ディラン、ジョージ・ハリスン、エリック・クラプトンらと並ぶトップ・ミュージシャンとして活躍する一方、80年代以降はアメリカ中をバスで巡るドサ回りの日々を送り、華やかな舞台から姿を消した。2010年にはエルトン・ジョンとの共作『The Union』で奇跡のカムバックを果たしている。オクラホマやアメリカ南部のルーツ音楽とロックンロール、ミュージシャン同士の繋がり、ヒッピームーブメントやテクノロジーの変遷などを記した一冊となっている。

著者のビル・ジャノヴィッツは1966年生まれ。1986年にオルタナティヴロックバンドのバッファロー・トムを結成したミュージシャンであり、著書に『メイン・ストリートのならず者』（石本哲子訳、水声社）、『Rocks Off: 50 Tracks That Tell the Story of the Rolling Stones』『The Cars: Let the Stories Be Told』がある。

（文＝リアルサウンド ブック編集部）