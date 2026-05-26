スターゼン<8043.T>が後場急伸している。同社はきょう午後２時ごろ、１５０万株（自己株式を除く発行済み株式総数の２．６％）、１５億円を上限とする自社株取得枠を設定したと発表。これによる需給改善などが期待されているようだ。



同社は株主還元の拡充を経営の最重要課題のひとつに位置づけており、株価水準や財務バランス、及び資本構成の状況などを総合的に勘案したという。なお、取得期間は７月１日から１２月３１日までとなっている。



また、記念優待を実施することもあわせて発表。これは７月をもって日本マクドナルドホールディングス<2702.T>傘下の日本マクドナルドとの取引開始から５５周年を迎えることによるもので、９月末時点で１００株以上を保有する株主に対してマックカード１０００円分を贈呈するとしている。



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出所：MINKABU PRESS