BABYMONSTER、暑さを爽快に吹き飛ばすサマーソング「SUGAR HONEY ICE TEA」配信リリース決定

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BABYMONSTERが、ニューシングル「SUGAR HONEY ICE TEA」を6月8日に配信リリースすることが発表された。

■BABYMONSTERがあらたに披露する音楽世界

5月4日にリリースされた3rdミニアルバム『CHOOM』の熱をそのままに、超高速でのカムバックとなる今回。YGエンターテインメントが公式ブログでティザーポスターを公開し、プロモーション開始が告知された。ストリート感のある背景にネオングリーンのカラーが目を引く他、その上に大胆に刻まれたボールドなタイポグラフィは強烈なインパクトを与え、BABYMONSTERがあらたに披露する音楽世界への自信が垣間見られる。

先にヤン・ヒョンソク総合プロデューサーが示唆していたタイトルの全バージョンも同時に公開。砂糖（SUGAR）、はちみつ（HONEY）、アイスティー（ICE TEA）の組み合わせが甘く爽やかな雰囲気を醸し出すなか、世界のファンは新曲のコンセプトについて推測し、熱烈な反応を見せている。

YG側は「『SUGAR HONEY ICE TEA』というタイトルからもわかるように、暑さを爽快に吹き飛ばすBABYMONSTERらしい“サマーソング”になる」と語り、「新曲活動だけでなく、3rdミニアルバム『CHOOM』収録曲のMVまで、ファンと共にこの夏をしっかりと彩る予定ですので、ぜひご期待ください」とコメント。

なお、BABYMONSTERは、ソウルと日本の6都市（神戸、福岡、横浜、千葉、名古屋、大阪）、アジアの8都市（マニラ、マカオ、ジャカルタ、バンコク、クアラルンプール、台北、シンガポール、香港）、オセアニアの3都市（オークランド、メルボルン、シドニー）など、合計18都市、27回にわたる2回目のワールドツアーに出発する。その後、ヨーロッパ、北米、南米のスケジュールも追加される予定だ。

■リリース情報

2026.05.05 ON SALE

MINI ALBUM『CHOOM』

※韓国発売日：5月4日

2026.06.08 ON SALE

DIGITAL SINGLE「SUGAR HONEY ICE TEA」

■関連リンク

BABYMONSTER OFFICIAL SITE

https://yg-babymonster-official.jp/