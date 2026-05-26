◇ナ・リーグ ドジャース5−3ロッキーズ（2026年5月25日 ロサンゼルス）

ドジャースは25日（日本時間26日）、本拠でのロッキーズ戦に逆転勝ちし、3連勝を飾った。試合後、デーブ・ロバーツ監督（53）はムーキー・ベッツ内野手（33）の状態に言及した。

ベッツは今月11日（同12日）に右腹斜筋の張りから復帰も、ここまで12試合で打率・157と本調子とはほど遠い。

この日も初回、先頭・大谷が二塁打で出塁も中飛に倒れ、3回無死一、二塁も中飛、5回1死一塁も右飛。7回1死一、三塁の第4打席は左犠飛を放って同点に追いついたが、無安打だった。

試合後、ロバーツ監督はベッツについて「彼は今、自分のスイングやメカニクスに自信を持てていないんだと思う。その不安を打席にも持ち込んでいる」と指摘。「技術的な問題もあるが、少し考え過ぎているし、頑張り過ぎている。焦りもあるだろう」と続けた。

それでも「ただ、最後の打席では必死さが見えた。何とかして打点を挙げようという気持ちが出ていた。それは良かった」と犠飛での打点に安堵していた。