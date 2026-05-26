フリーアナウンサーの神田愛花（45）が26日、MCを務めるフジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・47）に生出演。東西の番組収録スタイルの違いについて語った。

この日は「関西ナンバーワン県民性＆絶品グルメ＆地元愛バトル」として、京都代表「ブラックマヨネーズ」小杉竜一、大阪代表「クワバタオハラ」くわばたりえ、兵庫代表「Aぇ! group」末澤誠也が集結した。

その中で「いまだに驚く東京の文化」として、「収録が始まるまでが静か」を挙げた末澤。「東京の収録の時は結構静かで、“始まります”って言われて一気にスイッチを入れるイメージ。関西だと、ワーッとみんなで気さくにしゃべってて、その流れでそのまま撮影に」と話した。

そして「それこそ“ぽかぽか”でも、前回出させていただいた時、CM中は澤部さんがめっちゃ静か」と告白。「CM中は静かなんや」と驚いた経験を明かすと、名指しされたMCの「ハライチ」澤部佑は「それ言っちゃうと消されるから」とポツリ。末澤は「東京、怖っ！」と応じて笑わせた。

これを受けて神田は「とくに“ちゃちゃ入れマンデー”っていうカンテレさんの番組だと」と、関西ローカルの番組出演時を回想。お笑いタレント・東野幸治、「メッセンジャー」黒田有、元カンテレでフリーの山本浩之アナというMC陣に加え、「そのお三方に（ますだおかだの）岡田さんとかが混じる」と説明した。

その上で「本番前からブワーッとしゃべってて、そのままの延長で行くので、こちらとしてはノリやすい」と打ち明けると、岡田と共演経験の多い「ブラックマヨネーズ」小杉竜一は「岡田さんは本番前にしゃべってて、本番は結構黙ってる」と明かし、笑いを誘っていた。