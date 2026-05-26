シンガー・ソングライターの中村中（あたる）がデビュー２０周年を迎え、記念コンサートを６月１９日、東京国際フォーラムで開催する。

スターダスト☆レビューの根本要、一青窈、ドリアン・ロロブリジーダをゲストに招くのは、集大成となるコンサートにおいてどんな意味を持つのか。（鶴田裕介）

質問をするたびに深く考え込み、言葉を絞り出すように答える。思いを正しく伝える言葉を慎重に探っていることがわかる。

世話になった人は無数にいるが、ゲストに招く３人は「特別、感謝をしたい人」。アルバムを出すたびに、根本は感想を送ってくれただけでなく、周囲にも伝えてくれた。

セクシュアリティーを公表後、歌よりも生い立ちのことばかり聞かれて苦しんでいた時期に、一青は楽屋を訪ねてきて食事に誘ってくれた。「友人にもそういう人がいて、バックボーンに関心がある。そうはっきり言ってくれた初めての友人でした」。ロロブリジーダは「装わない」ドラァグクイーン（女装したパフォーマー）。「パフォーマンスが必ずしもその人のセクシュアリティーにひも付いているわけではないと勉強させてもらった」

コンサートの副題は「饗宴（きょうえん）」。哲学者のプラトンによる、「エロス（愛）」についての語らいが行われた宴席の記録にちなむ。「歌っている間は悩みを忘れられるし、観客もつかの間の非現実を味わえる。その感覚が、愛を語らう感覚に似ていると思うんです」

２００６年デビュー。代表曲「友達の詩（うた）」を発売した際、トランスジェンダーであることを公表した。作詞作曲家として岩崎宏美や八代亜紀らに楽曲提供するほか、役者として舞台やテレビなどにも出演している。

活動１０周年の頃にも取材に応じ、セクシュアリティーの公表と創作の関係で悩み続けた、と明かした。あれから１０年、発表したコメントで「自分に振り回されているような感覚で活動を続けてまいりましたが、この頃ようやっと、それを面白がれるようになってきました」と心境の変化をつづっている。

「友達の詩」は「諦めの歌だと思って作った」という。自分は人との触れ合いに制限があるかもしれない。何か諦めないと、生きていくことがしんどい――。そう思っていた。しかし、この歌をカバーした岩崎は「中ちゃんが歌う『友達の詩』と自分が歌う『友達の詩』は違う意味がある。自分にだって、友達くらいの距離感でいないといけない出会いはある。いろんな解釈ができるよね」と話していたといい、「むしろ自分は生きることを諦めないために、最善の選択をした歌なのかもしれない、と思えるようになった」と語る。創作物が、意図とは違う形で役目を果たすこともある。これも一種の「饗宴」だろう。

公演の問い合わせは（電）０５７０・５５０・７９９。