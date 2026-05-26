巨人・阿部慎之助監督辞任　「時代物語っている」SNSに「チャットGPT」関連ワード　娘が手記で使用を明らかに

25日、娘に暴行を加えた疑いで現行犯逮捕され、その後釈放されたプロ野球・読売ジャイアンツの阿部慎之助監督（47）が会見を行い、巨人軍監督の辞任を表明した。

会見の中で、娘からの手紙も読み上げられ、チャットGPTに聞いて児童相談所に相談した結果、意図しない警察への通報に発展し、父親の逮捕に接し目前で泣き崩れたとの言及があった。

これに対しSNSでは、「報道を聞いたとき『何で児相？』と単純に疑問だったのだけど、 そうか、チャッピーか」

「チャッピー（チャットGPT）に相談してすべてを失ったのか…」

「チャッピーが戦犯」

「チャッピーで逮捕って」

「チャッピーに相談しなければ」など、驚きとも嘆きとも受け取れるポストが相次ぎいだ。

さらに、「今の時代を物語るってるなあ」「AI利用に対する危険性に対して一石を投じる事件になったと思う 長女的には悩みを聞いてほしかった程度で利用したんだと思うけど、児童相談所に連絡したらどうなるかまで想像出来ていなかった」「 AI利用は便利な反面、情報の精査ができない人が使うとこうなる」など、生成AIの活用拡大という時代性を背景に見る書き込みも目立った。

トレンドにも「チャットGPT」「ChatGPT」「チャッピー」が並んだ。