「芸能人と並んでも遜色ない」 競馬界期待の28歳、スーツで決めた超大物俳優との“共演”に驚き「負けない…」
インスタグラム更新
競馬の祭典、G1日本ダービーは31日に東京芝2400メートルで行われる。25日はPRイベントが都内で行われ、坂井瑠星騎手らが参加。インスタグラムで超大物俳優との写真を公開すると、ファンの視線が集まった。
インスタグラムに「第93回日本ダービーのPRイベントに参加させていただきました！」とつづった坂井。初制覇が期待される騎手の隣で笑みを浮かべているのは、俳優の竹内涼真だ。
JRA年間プロモーションキャラクターの竹内は、見上愛とともにダービーで表彰式プレゼンターを務める。坂井と竹内が並ぶ写真には、ファンの視線が集中し、様々なコメントが寄せられた。
「俳優さんと並んでも負けてませんね！カッコいい！」
「ジャパン代表国宝級な2人」
「今年のダービーが瑠星くんにとって忘れられない人なるよう願ってます！！！」
「芸能人と並んでも遜色ないビジュ」
「俳優に負けないくらいの男前」
ダービー当日に29歳の誕生日を迎える坂井は、ジャスティンビスタに騎乗する。
（THE ANSWER編集部）