インスタグラム更新

競馬の祭典、G1日本ダービーは31日に東京芝2400メートルで行われる。25日はPRイベントが都内で行われ、坂井瑠星騎手らが参加。インスタグラムで超大物俳優との写真を公開すると、ファンの視線が集まった。

インスタグラムに「第93回日本ダービーのPRイベントに参加させていただきました！」とつづった坂井。初制覇が期待される騎手の隣で笑みを浮かべているのは、俳優の竹内涼真だ。

JRA年間プロモーションキャラクターの竹内は、見上愛とともにダービーで表彰式プレゼンターを務める。坂井と竹内が並ぶ写真には、ファンの視線が集中し、様々なコメントが寄せられた。

「俳優さんと並んでも負けてませんね！カッコいい！」

「ジャパン代表国宝級な2人」

「今年のダービーが瑠星くんにとって忘れられない人なるよう願ってます！！！」

「芸能人と並んでも遜色ないビジュ」

「俳優に負けないくらいの男前」

ダービー当日に29歳の誕生日を迎える坂井は、ジャスティンビスタに騎乗する。



（THE ANSWER編集部）