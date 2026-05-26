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サロニアは、「スムースシャインドライヤー」を20％オフの10,500円（税込）で販売しています。

SALONIA サロニア スムースシャイン ドライヤー 大風量 速乾 軽量 ヘアドライヤー グレー【Amazon.co.jp限定】 SALONIA(サロニア) \10,500 （2026/05/26 11:33時点 | Amazon調べ） Amazon ポチップ ポチップ

毎分2.4立方メートルの大風量と低温風で、ダメージを抑えながら素早く乾かす！

↑ サロニアの「スムースシャイン ドライヤー」。

スムースシャインドライヤーは、毎分2.4立方メートルという大風量により、速乾性を実現したヘアドライヤー。風の当たる面積を広げる独自設計を採用し、約75度の低温風で一気に乾かすため、長時間の熱によるダメージを軽減しながらツヤのある髪を実現するとうたいます。

さらに、従来モデル（SL-013）から120%アップしたマイナスイオンで、傷んだ髪をコーティングしながらまとまりのある仕上がりにケアしてくれます。

用途に合わせて選べる4つのモード（HOT・GLOSS・SKIN・COOL）と、風の強弱を組み合わせた合計8モードを搭載。なかでも「GLOSSモード」は温風と冷風が自動で切り替わり、髪の表面の温度上昇を防ぎながらツヤを出してくれるとのこと。また、「SKINモード」を使えば、ベタつきの元となる地肌の水分を優しくしっかり乾かして健やかな地肌に導きます。

毎日のドライ時間を快適でスピーディにしてくれる本機。お買い得なこのタイミングに、ぜひチェックしてみてください！



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