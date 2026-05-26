くら寿司は、アニメ「呪術廻戦」とコラボしたオリジナルグッズプレゼントキャンペーン第2弾を5月29日より開催する。

くら寿司では、アニメ「呪術廻戦」の5周年を記念したコラボキャンペーンを5月15日より実施している。今回、5月29日より新たにスタートする「プレゼントキャンペーン」第2弾の景品「ラゲージタグ」がメディア向けにお披露目された。

また、同時開催される「国産天然本まぐろフェア」商品の先行試食会も実施されたので、本稿にてあわせて紹介する。

□くら寿司×アニメ「呪術廻戦」コラボキャンペーンのページ

くら寿司×「呪術廻戦」オリジナルグッズプレゼントキャンペーン第2弾

開催期間：5月29日～無くなり次第終了

景品： ラゲージタグ（全6種）/合計先着30万名限定

5月15日より、くら寿司にて2,500円のお会計ごとに「呪術廻戦」のオリジナルグッズがもらえるプレゼントキャンペーンが実施されている。プレゼントキャンペーンは計3回にわたって開催。今回は5月29日よりスタートする第2弾の景品となる「ラゲージタグ」の実物がお披露目された。

ラゲージタグは全部で6種が用意されており、主人公の虎杖悠仁をはじめとするキャラクターたちがデフォルメ姿でかわいくデザインされている。

なお、第1弾のA4クリアファイルは、五条悟デザインのものが人気ですぐに無くなってしまったとのこと。種類は好きなものが選べるが、数には限りがあるため、目当ての推しキャラデザインがある場合は早めに対象店舗へ行くことをオススメする。

【ラゲージタグ】

虎杖・伏黒・釘崎

七海・五条

脹相・虎杖

虎杖・宿儺

五条・夏油（懐玉・玉折）

乙骨・狗巻（劇場版 呪術廻戦 0）

裏は名前や住所、電話番号などを記入できる

スーツケースなどに付けておけば目印として活躍してくれそうだ

種類は全部で6種類。いずれもキャラクターたちのデフォルメ姿がかわいくデザインされている

国産天然本まぐろフェア

販売期間：5月29日～

くら寿司では「呪術廻戦」とのコラボキャンペーン期間中、様々なフェアが同時開催される。今回は国産天然本マグロの大とろや中とろなどが登場する「国産天然本まぐろフェア」が、5月29日より期間限定で開催される。

また、同日からはくら寿司のスイーツブランド「KURA ROYAL」の新作スイーツが登場するほか、人気のサイドメニュー「天然だしうどん」が期間限定の特別価格となる150円で提供される。

これらのメニューも「ビッくらポン!」やコラボプレゼントキャンペーンの対象となっており、特別なメニューを堪能しつつキャンペーンも楽しめるという、とてもお得な気分が味わえる。ぜひこの機会にくら寿司へ足を運んでみてはいかがだろうか。

【フェア商品/新作スイーツ（一部）】

国産天然本まぐろ大とろ（一貫） 価格：390円 販売期間：5月29日～6月7日

国産天然本まぐろ中とろ（一貫） 価格：280円 販売期間：5月29日～6月7日

国産天然本まぐろねぎまぐろ 価格：280円 販売期間：販売中～6月7日

アセロラぶりひら 価格：300円 販売期間：5月29日～6月7日

搾りたてシュークリーム 価格：330円 販売期間：5月29日～6月25日

(C)芥見下々／集英社・呪術廻戦製作委員会