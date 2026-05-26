世界的な人気を誇るサッカー漫画「キャプテン翼」の作品公式Ｘ（旧ツイッター）が更新され、Ｗｅｂ限定で連載されている最新作の配信を一時休止すると発表した。

キャプテン翼は、シリーズ累計発行部数が９０００万部を超える人気サッカー漫画で、作者は高橋陽一さん。２６日にＸが更新され、「『キャプテン翼 ライジングサン ＦＩＮＡＬＳ』連載一時お休みのお知らせ」と題し「『キャプテン翼 ライジングサン ＦＩＮＡＬＳ』をいつもご愛読いただき、ありがとうございます。２０２４年のネーム連載開始以降、週刊ペースで連載を続けてまいりましたが、１００話に到達したこの節目に一時、連載をお休みさせていただきます」と報告した。

また、今後について「連載再開スケジュールは、こちらの公式Ｘ、および『キャプテン翼ＷＯＲＬＤ』でおしらせいたします。毎週楽しみにしてくださっている読者の皆様には申し訳ございませんが、さらに盛り上がっていく物語をお待ちいただけますよう、何卒よろしくお願いいたします」と続けた。

◆キャプテン翼 「ボールは友達」が信条の天才・大空翼を中心としたサッカー漫画。小学生時代から始まり、ＦＣバルセロナやＵ―２３日本代表として活動。「スカイラブハリケーン」などの独創的な技が特徴。アニメは世界５０か国以上で放送されている。漫画は、本編のほか「ワールドユース編」「ＲＯＡＤ ＴＯ ２００２」「海外激闘編 ＩＮ ＣＡＬＣＩＯ 日いづる国のジョカトーレ」「海外激闘編 ＥＮ ＬＡ ＬＩＧＡ」「ライジングサン」などのシリーズが存在する。