◆第６回関東新聞販売上信越大会 ▽決勝 松本ボーイズ４−１前橋桜ボーイズ（５月１７日・長野県営野球場）

準決勝２試合と決勝が行われ、松本ボーイズが初優勝を飾った。準決勝で同じ長野県支部の千曲に逆転勝ちすると、決勝では先発した堀内和真（３年）が６回途中まで３安打無失点に抑える好投。２番手に女性投手の板花夢叶（３年）を起用する大胆采配も決まり、４投手継投で３月の高崎市長杯覇者・前橋桜を振り切った。最優秀選手賞は堀内和真が選出された。

ベテラン指揮官の予感が、暗雲を振り払った。決勝の６回１死二塁。５回まで被安打２の無失点だった先発・堀内和が二塁打を許すと、松野光之監督（５５）が動いた。「球数も決まっている。投手も数いない」と板花の救援を即決。「怖かった」と振り返った背番号２３の右腕だが、打者２人を中飛、遊ゴロに抑えてリリーフに成功した。

７回も死球と一ゴロで打者４人との対戦を終えると、清水慶太主将（３年）に後を託した。４投手継投での逃げ切り勝ちに貢献した板花は「緊張してがちがちだったが、ちゃんと投げ切れた」と笑顔。打撃賞にも輝いた中堅手、岡庭桜次郎（３年）も「コントロールがいい。シフト敷いてバックアップできた」と仲間をたたえた。

関東ボーイズ大会４戦全勝でファイナル進出したチームは岡庭、清水、捕手の中村蓮、堀内和の４選手が軸。なかでも指揮官が「出来すぎ」と認めたのが、堀内和。以前はマウンドで泣くほどメンタルが弱かったが、この日は好投に加え、決勝打を含む３安打。大会ＭＶＰの活躍で成長を見せた。

「この大会は通過点。全国が目標」と清水主将。６月１３日開幕の長野県支部選手権予選へ向け、松本ナインは余韻に浸ることなく、走り続ける。

［前橋桜］初の決勝進出は、７回に１点を返して追い上げを見せたが、準優勝。瀧澤正人監督（５６）は「攻撃がかみ合わなかった」と冷静に振り返った。指揮官は、２試合無安打に終わった１番の河野粋（３年）を今夏のキーマンとして奮起に期待。栗原瑛主将（３年）は「夏は優勝したいです」と雪辱を誓った。

◆表彰選手

▽最優秀選手賞 堀内和真（松本）

▽敢闘賞 岡龍弥（前橋桜）

▽打撃賞 岡庭桜次郎（松本）