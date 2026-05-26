1BOX 6,400円、8月28日発売！ ビルディバイド -ブライト-「ブースターパック ディズニー ツイステッドワンダーランド ザ アニメーション」

記事ポイント ビルディバイド -ブライト- ブースターパック「ディズニー ツイステッドワンダーランド ザ アニメーション」が2026年8月28日(金)に発売予定です価格は1BOX 6,400円（税込）で、株式会社パレットグループ トレカ商事カンパニーが卸販売を開始しますナイトレイブンカレッジ寮生やグリムなど、アニメーションに登場するキャラクターがカード化されます ビルディバイド -ブライト- ブースターパック「ディズニー ツイステッドワンダーランド ザ アニメーション」が2026年8月28日(金)に発売予定です価格は1BOX 6,400円（税込）で、株式会社パレットグループ トレカ商事カンパニーが卸販売を開始しますナイトレイブンカレッジ寮生やグリムなど、アニメーションに登場するキャラクターがカード化されます

アニメ「ディズニー ツイステッドワンダーランド ザ アニメーション」のキャラクターたちを収録したトレーディングカードゲームのブースターパックが、2026年8月に発売されます。

エンターテインメント業界向けの総合商社パレットグループのトレカ商事カンパニーが、この商品の卸販売を新たに開始することを発表します。

ビルディバイド -ブライト-「ブースターパック ディズニー ツイステッドワンダーランド ザ アニメーション」





発売日：2026年8月28日（金）価格：1BOX 6,400円（税込）取扱：株式会社パレットグループ トレカ商事カンパニー（卸販売）

告知バナーには、ナイトレイブンカレッジの寮生やグリムをモチーフにしたキャラクターカード3枚と製品外箱が並んでいます。

ビルディバイド -ブライト- は、カードゲームとして展開するシリーズで、今回のブースターパックでは「ディズニー ツイステッドワンダーランド ザ アニメーション」の世界観をカードに落とし込んでいます。

パレットグループ トレカ商事カンパニーの卸販売事業

パレットグループのトレカ商事カンパニーは、トレカ自販機の提供やオンラインガチャサイトの開発支援、トレカ専門店を集めたトレカモールの運営、トレカショップ向けのマーケティング支援など、トレーディングカードに関連する幅広い事業を手がけています。

今回のビルディバイド -ブライト- ブースターパック「ディズニー ツイステッドワンダーランド ザ アニメーション」の卸取引開始により、同カンパニーの取扱商材はさらに広がります。

トレカ専門店やオンラインショップへの卸供給を通じて、8月28日の発売日に向けた流通体制が整えられます。

取扱店舗の詳細については、公式サイトに掲載されます。

2026年8月28日（金）発売、1BOX 6,400円（税込）という仕様で、ナイトレイブンカレッジの寮生キャラクターたちをカードで手元に集める機会となっています。

ディズニー ツイステッドワンダーランド ザ アニメーションのファンや、ビルディバイド -ブライト- のプレイヤーにとって注目のタイトルです。

ビルディバイド -ブライト-「ブースターパック ディズニー ツイステッドワンダーランド ザ アニメーション」の紹介でした。

©Disney

よくある質問

Q. 発売日と価格はどうなっていますか？

A. 2026年8月28日（金）に発売予定で、価格は1BOX 6,400円（税込）です。

Q. どのような販路で購入できますか？

A. パレットグループ トレカ商事カンパニーが卸販売を担当しており、トレカ専門店やオンラインショップでの取り扱いが見込まれます。

取扱店舗の詳細は公式サイトに掲載されます。

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