テニスの全仏オープンは25日（日本時間26日）、男子シングルス1回戦が行われ、今シーズン限りでの現役引退を表明しているフランスのガエル・モンフィスが登場。39歳で迎えた母国でのラストダンスは惜しくも初戦敗退となったが、元世界ランク6位の誇りを胸に、最後まで観客を魅了する熱いプレーを見せた。

【映像】“四銃士”が集結！サムズアップでコートを去る一部始終

現役最後となる全仏の相手は、同郷の25歳、H・ガストン。試合は序盤からリードを許し、2セットダウンという絶体絶命の窮地に追い込まれる展開となる。それでもフランスの英雄は不屈の闘志を見せ、怒涛の反撃で2セットを奪い返す。勝負の行方は最終セットへともつれ込んだが、フルセットに及んだ死闘の末に力尽き、パリの赤土に別れを告げた。客席では、愛妻であり自身も女子テニスプレーヤーであるスビトリナが、一瞬たりとも見逃すまいとする真剣な表情で夫の最後の勇姿を見守り続けていた。

2005年の初出場から、2008年にマークしたベスト4進出を筆頭に、これまで3度のベスト8入りを果たすなど、長年にわたって地元のファンを沸かせてきた。ダイナミックなプレーと愛されるキャラクターでコートを彩ってきた名手にとって、全仏オープンはまさに特別な舞台だった。

試合後に行われたセレモニーでは、感動的な光景が広がった。2000年代後半からトップシーンを牽引し、長きにわたりフランス男子テニス界を共に支え続けた“四銃士”のジョー＝ウィルフリード・ツォンガ、リシャール・ガスケ、ジル・シモンがコートに集結。満面の笑顔で肩を組み合い、長年の戦友の労をねぎらった。

温かい空気に包まれる中、モンフィスはコートを去る間際に右手で力強くサムズアップ。ファンから降り注ぐ万雷の拍手を全身に浴びながら、堂々たる足取りで会場を後にした。

（ABEMA／WOWSPO／全仏オープンテニス）