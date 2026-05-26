犬のおやつを食べるフリとあげるフリをしたところ...

わんちゃんの意外な反応と可愛すぎるやり取りがほっこりさせられると話題になりました。話題となった投稿には「エアーパクパク可愛い」「漫才コンビ組めそう」などとたくさんのコメントが寄せられることとなり、投稿は記事執筆時点で14.7万回も再生されていました。

【動画：犬の前で『食べるフリ』をした後『あげるフリ』をした結果→あまりにも可愛いやり取り】

飼い主さんがおやつを食べる「フリ」

話題となった投稿に登場しているのは、TikTokアカウント「kojiro.1116」の柴犬、『虎次郎』くん。

ある日飼い主さんは虎次郎くんの目の前でおやつを用意しましたが、テーブルに置いたおやつをつかむ「フリ」をし、そのまま飼い主さんの口元へ運んで食べる「フリ」をしてみたのだそう。

すると飼い主さんの行動をよく観察していたという虎次郎くんは、飼い主さんの演技に見事騙されてしまったようで....

おやつをあげる「フリ」をしてみると...

飼い主さんがおやつを食べてると騙されてしまった虎次郎くんは、「ぼくにもちょうだい」と前足を伸ばして飼い主さんにおねだり。

すると飼い主さんは虎次郎くんにおやつをあげる「フリ」をして、何も持っていない手を虎次郎くんのもとへ差し出してみたところ、またまた騙されてしまった虎次郎くんは、飼い主さんの食べるフリをマネするかのように口を「パクパク」動かしていたのだそう。

純粋に騙されてしまった虎次郎くんですが、中には飼い主さんの遊びに付き合ってあげているようにも見えた方もいたようで、いずれにせよとてもほっこりさせられる平和的な光景が広がっていました。

本物のおやつをゲットできて嬉しそう

無いはずのおやつをパクパクと食べるふりをしてくれた虎次郎くん。

「もうちょっとちょうだい」と言わんばかりに再び前足でおねだりをしたそうで、今度はついに本物のおやつをちゃんともらえたのだとか。飼い主さんの様子をよーくみながらも、体が勝手におやつに反応してしまっているような、素直で可愛らしい虎次郎くんなのでした。

おやつを食べるフリに付き合ってくれた虎次郎くんの様子には、「漫才コンビ組めそう」「かわいいやり取り」「ささやかな幸せ時間」などと、二人のやり取りに癒された方々のコメントがたくさん寄せられていました。

TikTokアカウント「kojiro.1116」では、柴犬の虎次郎くんと仲良しな飼い主さんとの他のやり取りもみることができます。

写真・動画提供：TikTokアカウント「kojiro.1116」さま

執筆：すがわら

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。