ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 【交通情報】JR東海道線 名古屋～尾張一宮の上下線で運転見合… 【交通情報】JR東海道線 名古屋～尾張一宮の上下線で運転見合わせ 貨物列車に車が接触 （午後2時20分時点） 【交通情報】JR東海道線 名古屋～尾張一宮の上下線で運転見合わせ 貨物列車に車が接触 （午後2時20分時点） 2026年5月26日 14時21分 CBC NEWS リンクをコピーする みんなの感想は？ 写真拡大 JR東海によりますと、きょう午後1時30分頃、東海道線で貨物列車に車が接触したため、名古屋～尾張一宮の上下線で運転を見合わせています。 運転再開には、時間を要する見込みだということです。 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト トイレットペーパー｢シングル｣と｢ダブル｣ どっちがお得？全国でシェア率に大きな違いが！ダブル派80％超の地域も 歯ブラシには細菌がいっぱい！使い方次第では“便器ブラシ”状態に… 細菌の増殖やインフル感染リスクも高めるNG行為とは “日本一のスーパー”が岐阜の山奥に… コンビニ半分の広さで｢KALDI｣と呼ばれる秘密 店主は元百貨店の販売員 中津川市 関連情報（BiZ PAGE＋） 伊東市, 慰霊祭, 介護, 神事, 置床工事, 埼玉, 葬儀, 仏壇, 在宅医療, 徳島