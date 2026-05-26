今月の注目雑誌から、魅力的な付録「miffyデザイン アフタヌーンティー用ケーキスタンド」を詳しくご紹介します。付録とは思えないクオリティの高さに注目が集まる今回のアイテム。完売前にぜひチェックしておきたい、その詳細を分かりやすくお届けします。（サムネイル画像出典：Amazon）

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数ある雑誌の中から、今月チェックしておきたい付録の魅力を詳しくご紹介します。今回ピックアップするのは、『MonoMaster 2026年7月号増刊』（宝島社）の「miffyデザイン アフタヌーンティー用ケーキスタンド」です。この一冊でしか手に入らない限定アイテムということもあり、その仕上がりが気になっている方も多いはず。そこで、気になる仕様や魅力を紹介します。

『MonoMaster 2026年7月号増刊』の「miffyデザイン アフタヌーンティー用ケーキスタンド」が見逃せない！


宝島社から5月25日に発売される『MonoMaster 2026年7月号増刊』（税込2130円）。付録として、「miffyデザイン アフタヌーンティー用ケーキスタンド」が付いてきます。

折りたためる便利仕様！おうちで優雅なヌン活を満喫


今回の付録は、ミッフィーがデザインされたアフタヌーンティー用のケーキスタンド。スタンドのサイズは約高さ26.5×幅18×奥行20cmで、耐荷重は約1kgとしっかりしたスペックを備えています。なんといってもうれしいのが、3本脚が折りたためる便利仕様。使わないときはコンパクトに収納できるので、収納場所に困らないのも魅力です。お好きなスイーツやセイボリーを盛り付ければ、おうちで優雅なティータイムを楽しめます。

デザインが違うカラー皿2枚付き！シーンに合わせて使い分け可能


セットにはデザインが違うカラー皿2枚も付属。各お皿は直径約15cmで、素材はメラミン樹脂を採用しており、耐冷温度0度・耐熱温度100度に対応します。料理に合わせてお皿を入れ替えできるので、シーンに合わせて自由にコーディネートできるのが魅力。アフタヌーンティーだけでなく、おもてなしの食卓やちょっとしたパーティーなど、いろいろなシーンで活躍してくれる優秀な一品です。※掲載されている情報は記事公開時のものです。あらかじめご了承ください。
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(文:All About ニュース編集部)