【付録】「miffyデザイン アフタヌーンティー用ケーキスタンド」が付いてくる！ 『MonoMaster 2026年7月号増刊』が5月25日発売
数ある雑誌の中から、今月チェックしておきたい付録の魅力を詳しくご紹介します。今回ピックアップするのは、『MonoMaster 2026年7月号増刊』（宝島社）の「miffyデザイン アフタヌーンティー用ケーキスタンド」です。この一冊でしか手に入らない限定アイテムということもあり、その仕上がりが気になっている方も多いはず。そこで、気になる仕様や魅力を紹介します。
宝島社から5月25日に発売される『MonoMaster 2026年7月号増刊』（税込2130円）。付録として、「miffyデザイン アフタヌーンティー用ケーキスタンド」が付いてきます。
今回の付録は、ミッフィーがデザインされたアフタヌーンティー用のケーキスタンド。スタンドのサイズは約高さ26.5×幅18×奥行20cmで、耐荷重は約1kgとしっかりしたスペックを備えています。なんといってもうれしいのが、3本脚が折りたためる便利仕様。使わないときはコンパクトに収納できるので、収納場所に困らないのも魅力です。お好きなスイーツやセイボリーを盛り付ければ、おうちで優雅なティータイムを楽しめます。
セットにはデザインが違うカラー皿2枚も付属。各お皿は直径約15cmで、素材はメラミン樹脂を採用しており、耐冷温度0度・耐熱温度100度に対応します。料理に合わせてお皿を入れ替えできるので、シーンに合わせて自由にコーディネートできるのが魅力。アフタヌーンティーだけでなく、おもてなしの食卓やちょっとしたパーティーなど、いろいろなシーンで活躍してくれる優秀な一品です。※掲載されている情報は記事公開時のものです。あらかじめご了承ください。
また、記事中の商品を購入すると、売上の一部がオールアバウトに還元されることがあります
(文:All About ニュース編集部)
『MonoMaster 2026年7月号増刊』の「miffyデザイン アフタヌーンティー用ケーキスタンド」が見逃せない！
宝島社から5月25日に発売される『MonoMaster 2026年7月号増刊』（税込2130円）。付録として、「miffyデザイン アフタヌーンティー用ケーキスタンド」が付いてきます。
折りたためる便利仕様！おうちで優雅なヌン活を満喫
今回の付録は、ミッフィーがデザインされたアフタヌーンティー用のケーキスタンド。スタンドのサイズは約高さ26.5×幅18×奥行20cmで、耐荷重は約1kgとしっかりしたスペックを備えています。なんといってもうれしいのが、3本脚が折りたためる便利仕様。使わないときはコンパクトに収納できるので、収納場所に困らないのも魅力です。お好きなスイーツやセイボリーを盛り付ければ、おうちで優雅なティータイムを楽しめます。
デザインが違うカラー皿2枚付き！シーンに合わせて使い分け可能
セットにはデザインが違うカラー皿2枚も付属。各お皿は直径約15cmで、素材はメラミン樹脂を採用しており、耐冷温度0度・耐熱温度100度に対応します。料理に合わせてお皿を入れ替えできるので、シーンに合わせて自由にコーディネートできるのが魅力。アフタヌーンティーだけでなく、おもてなしの食卓やちょっとしたパーティーなど、いろいろなシーンで活躍してくれる優秀な一品です。※掲載されている情報は記事公開時のものです。あらかじめご了承ください。
また、記事中の商品を購入すると、売上の一部がオールアバウトに還元されることがあります
(文:All About ニュース編集部)