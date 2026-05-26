初の投げ合いなるか！？ドジャースの大谷翔平投手（31）は27日（日本時間28日）、本拠でのロッキーズ戦に先発登板する。注目されるのはロッキーズの先発だ。菅野智之投手（36）が登板する可能性もあり、日本人投手の投げ合いが実現するか注目が集まっている。

大谷に関しては、前日24日（同25日）にドジャース・ロバーツ監督が次回登板について「水曜日になる」と27日（同28日）の先発を明言。「水曜日は打って、投げることになる」とし、前回登板に続いて二刀流で出場する見通しを明かした。

一方、ロッキーズのシェーファー監督は「菅野の登板はまだ決まっていない。水曜に投げるかもしれないし、ズレるかもしれない」と菅野の次回登板日については明言を避けた。菅野は22日（同23日）のダイヤモンドバックス戦に先発しており、27日（同28日）が先発ならば、中4日でマウンドに上がることとなる。

大リーグ公式サイト「MLB.com」では27日（同28日）の先発はドジャースが「大谷」と記されている一方で、ロッキーズは「TBD」（未定）となっている。

ただ、米スポーツ専門局「ESPN」の公式サイトでは27日（同28日）の先発はドジャースが大谷、ロッキーズが菅野と予想されている。

大谷と菅野はメジャーで打者・大谷と投手・菅野の直接対決はあるものの、投げ合いはまだない。日本屈指の先発投手2人がメジャーの舞台で初対決となるか、注目が集まっている。

投打のメジャーでの対決は5打数4安打、2本塁打2打点と大谷に軍配が上がっている。NPB時代も2打数2安打と大谷が菅野を攻略していた。