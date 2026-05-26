ホワイトハウス周辺で行われた、対イラン軍事行動に対する抗議デモ＝4月8日/Brendan Smialowski/AFP/Getty Images

（CNN）トランプ米大統領は23日、イランとの間で近々和平が成立し、ホルムズ海峡が再開されるとの見通しを示した。

さて、どうだろう。トランプ氏は何度もまやかしの平和を叫んで、信用を失っている。これまで3カ月間フェイントを繰り返した結果、市場は同氏の動きを逐一追わずに無視し始め、イランと合意したことが具体的にはっきり分かるまで待とうとしている。

イランはこの戦争で軍事的には劣勢に立たされたが、ホルムズ海峡を最大の切り札に使い、その全面再開については強気の姿勢を貫いてきた。高速艇や機雷、改良型ドローン（無人機）でタンカーの海峡通過を阻止し、世界経済から石油輸送量の5分の1を奪い去っている。

だがこれが本当に、真の戦争終結となり、海峡がすぐにも再開されるとしたら、次に何が起きるだろう。

物価はいつ戦争前の水準に戻るのか。

すぐには戻らないだろう。年内はほぼ確実に無理だ。二度と戻ることはないかもしれない。

次に何が起きるか

ホルムズ海峡が本格的に再開したら、その先には実務上の無理難題が待ち構えている。

第一段階は海峡の目詰まりを解消することだ。タンカーが移動するスピードは自転車程度なので、これには長い時間がかかるだろう。

欧州の調査会社ケプラーの主任石油アナリスト、マット・スミス氏によると、まずペルシャ湾で計1億7000万バレルの石油を積んだまま滞留する166隻前後のタンカーを脱出させる必要がある。それが済めば、空のタンカーが海峡に入り、石油を積み込んでまた海峡経由で戻れるようになる。

ケプラーの上級石油アナリスト、ビクトリア・グラベンべガー氏によると、タンカーの通航が最大量に戻るまでには3カ月かかる可能性がある。

第二段階は、貯蔵されている原油の在庫削減だ。空のタンカーはまず、生産後に行き場を失って貯蔵施設にたまった原油を積み込むことになる。

ここで朗報だ。製油所が現実的に対応した結果、貯蔵施設は満杯までうまってはいない。原油生産の回復にかかる期間がいくらか短縮できるだろう。とはいえ、在庫が通常の量を超えているために、石油生産をフル稼働まで回復させる時期は遅れることになるだろう。

第三段階は生産の再開だ。戦争の間、中東の油田は大半が操業を停止した。生産再開はスイッチを入れるだけというわけにいかない。複雑な技術的課題があり、厳密な物理学に基づく何週間かの作業が必要になる。

原油の貯留層が崩壊しないよう、生産再開はゆっくり進めなければならない。掘削のやり直しや、かなりの修理が要求される。油田に注入された水やガスのバランスを取り直すのも、一筋縄ではいかない作業だ。

中東の油田は大規模で互いの距離が近いため、各社、各国が水とガスの圧力を均一に保つようしっかりと調整しなければならないだろう。

第四段階は修理だ。戦争中に数カ所の製油所、天然ガス生産施設、産油施設が損壊した。石油会社によると、重要な設備の修理に何年間かかかることもあり得るという。

流通の復活を待つ石油の量は膨大だ。ケプラーによると、サウジアラビアとイラクを中心に、中東全体で日量1200万バレルの原油と300万バレルの石油製品の供給がストップしている。復活は決してたやすいことではない。

大きな疑問

ただし、すべては戦争がもう終わり、ホルムズ海峡の混乱がこれ以上続かないと仮定した場合の話だ。仮定しても実際にはどういうことになるか、すでにだれもが思い知っている。

ここ数カ月で和平のフェイントが何度も繰り返されたため、石油会社は価格を高止まりさせている。4月18日にはイランがホルムズ海峡の再開に同意したものの、数時間後に米国とイスラエルが停戦合意に違反したと判断し、海峡を通過しようとする船舶への発砲を再開した。

石油会社は今後数週間、数カ月の状況を見て、イランが本気で海峡を開放するつもりかどうかを見極めるだろう。その場合、イランは通行料の徴収をやめるのか。米政権はイラン産原油への制裁を続けるか、あるいは和平の前提としてイラン側が求める封鎖解除に応じるのか。

また、実際にホルムズ海峡を通過するとなれば、海運会社がその船を安心して送り出せるようにしなければならない。海峡の通航が前回（ほんの短い間だけ）再開された時は、足止めされていた船が一斉に脱出しようとしたものの、安全が確保されなくなったことが分かるとすぐに引き返した。

保険会社は海上保険の保険料率を何十倍にも引き上げている。不安定な状況が続く限り、手頃な補償を提供しようとはしないかもしれない。

イランはホルムズ海峡に機雷を敷設すると警告し、通過する船には指定したルートを通るよう求めた。しかも通航許可を得ていることが条件だ。船舶側がこうしたリスクを嫌う可能性もある。

石油とガソリンの価格はどうなるか

3月半ば以降、原油市場は何度か下値を探る展開となったが、終値が1バレル＝94ドルを割り込むことはなかった。

米金融大手JPモルガンのアナリストらは、6月初めごろにホルムズ海峡が再開されるとの見通しを示したうえで、原油価格は今年いっぱい平均1バレル＝97ドルで推移すると予想している。米投資顧問会社、シンプリファイ・アセット・マネジメントの主任ストラテジスト、マイケル・グリーン氏によると、ガソリン価格が1ガロン＝3ドル（1リットルあたり約125.5円）まで下がるには、ブレント原油が60ドル前後に落ち着く必要がある。先物市場の予想によると、それは2032年以降になるとみられる。

今回の和平が長続きすればするほど、そして原油生産の再開を裏づける情報が増えれば増えるほど、石油の価格は下がるだろう。

ただし、そこには多くの不確定要素がある。

ホルムズ海峡の自由な航行が再開するだろうというトランプ氏の発言に対し、イランはすでに疑問を投げかけている。

イランの精鋭部隊「イスラム革命防衛隊」に近いファルス通信は、「イランは通過する船舶の数を戦争前の水準に戻すことに同意したが、これは決して戦争前のような『自由な航行』を意味しない」と報じた。

さて、この先はどうなるか。結果はいずれ分かるだろう。

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本稿はCNNのデービッド・ゴールドマン記者による分析記事です。