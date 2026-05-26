本当はイケメンなのにしなびているおじさんがヘアカットだけでNissy風イケオジに！美容師によるまるで魔法をかけたような“ビフォーアフター動画”に絶賛の声が上がった。

【映像】Nissy風イケオジに激変した姿

5月24日に配信された『ななにー 地下ABEMA』#119では、「SNSで話題 奇跡の美容師大集合SP！」企画の第2弾が展開。この中で“激変動画の元祖”と言われる大月ショウさんに注目が集まった。

東京・渋谷の美容室「DICE SHIBUYA.」の美容師である大月さんは、外見を綺麗にすることにあまり興味がなかったバイオリニストを、カット＆カラーして激変させた動画が話題になった。月に400人以上のカットを担当している大月さんだが、実は髪型で大変身させる動画をSNSでアップし始めた第一人者なのだ。公開した動画の数は500本以上を超え、総再生数は1億回を超える。

本当はイケメンなのにしなびているおじさんが、ヘアカット＆カラーだけでNissy風のイケオジに変身……その映像を見たななにーメンバーらは「かっこいい」「すごい」と驚きの声をあげていた。

スタジオで大月さんは「（約8年前）SNSが海外から入って来たばかりの時、変身動画が全然流行ってなかった時ですね。お客さんに“少しでも楽しんでもらえたら”という気持ちで面白おかしく動画を撮ろうと」と活動を始めた当時を振り返ると、稲垣吾郎は「お客さんを楽しませようという気持ちが先っていうのは良いよね」と大月さんの姿勢を賞賛していた。