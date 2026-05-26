車検で「バッテリー交換2万8000円」と言われ“予定外の出費”が発生！ 後日ママ友に「断っても車検に通るよ」と言われたのですが、約3万円は“ムダ払い”だったんですか!? 車検で「断れる整備」とは

バッテリーの劣化だけでは車検の合否に直結しない

車検では、道路運送車両法に定められた保安基準を満たしているかどうかが検査されます。バッテリーに関する保安基準が定めているのは、次の2点です。



・バッテリーが振動や衝撃で移動・損傷しないよう固定されていること

・絶縁物で適切に覆われていること

バッテリーの劣化具合や電圧低下そのものを直接判定する項目ではなく、主にバッテリーが振動や衝撃で動いたり損傷したりしないよう固定されているか、また絶縁状態に問題がないかを確認する項目です。

つまり、固定状態や絶縁状態に問題がなく、エンジン始動などにも支障がなければ、「バッテリーが弱っている」という理由だけでは不合格にならず、断っても車検証は通常どおり更新されるのです。

ただし例外があります。バッテリーが完全に上がってエンジンが始動できない状態や、ブースターを繋がなければ動かせないほど劣化している場合は、「エンジンが運転者席で始動できること」という保安基準の観点から交換が必要になります。



それでも交換を勧めてくるのはなぜ？

整備士がバッテリー交換を勧めるのは、悪意があるわけではありません。バッテリーの寿命は概ね2～3年とされており、そのタイミングがちょうど車検と重なることが多いのです。また、トラブルが起きてから交換するより、予防整備として交換するのが望ましいという考え方も背景にあります。

もしまだ交換が必要ないと感じるのであれば、整備士から提案を受けたときに「これは車検に通すために必要ですか」と一言確認してみてください。必須かどうかがはっきりします。



断った後のバッテリー交換、タイミングはどうする？

もし車検時に断った場合でも、劣化のサインがあるときは交換を検討するようにしましょう。例えば次のいずれかに当てはまる場合は、劣化のサインとなります。



・エンジンのかかりが遅い、かかりにくいことがある

・停車中にライトをつけると暗くなる感じがする

・前回の交換から3年以上経過している

あらかじめカー用品店やガソリンスタンドなどいくつかの選択肢を比較しておくと、車検のタイミングに縛られず、自分のペースで費用を抑えた交換先を選ぶことができます。

バッテリー交換時の費用は、主に商品代金と工賃です。今回のケースのように車検時に2万8000円を請求されることもある一方、カー用品店では工賃が2200円程度から交換できる場合もあります。

車種やバッテリーのグレードによって総額は異なりますが、複数の店舗で事前に確認しておくことで、費用を抑えられる可能性があります。



まとめ

バッテリーの性能は車検の保安基準項目に含まれておらず、固定状態と絶縁状態に問題がなければ交換を断ることができます。ただし「断れる」と「交換しなくていい」は別の話です。劣化のサインが出た際には、カー用品店など複数の選択肢を比較しながら、自分のタイミングで交換を検討してください。

車検のたびに言われるがままにならず、まず「これは必須ですか」と一言確認する習慣が、家計への思わぬ出費を防ぐことにつながります。



出典

国土交通省 道路運送車両の保安基準（2026年3月31日現在）

執筆者 : 竹下ひとみ

FP2級、日商簿記2級、宅地建物取引士、証券外務員1種