2児の母・西山茉希「二日違いの運動会」次女のキャラ弁＆長女の“全部のっけ丼”弁当公開「豪華すぎる」「ボリュームすごい」と反響
【モデルプレス＝2026/05/26】モデルの西山茉希が5月25日までに、自身のInstagramを更新。手作りの運動会弁当を公開し、話題となっている。
【写真】40歳2児のママモデル「愛情たっぷり」次女のキャラ弁＆長女の“全部のっけ丼”弁当公開
23日の投稿で、西山は「もうすぐお弁当の時間 ケチャップ見つけてくれますように」とつづり、次女の運動会のために作った弁当を公開。娘からのリクエストだというスヌーピーとウッドストックをモチーフにしたおにぎりを中心に、卵焼きやウインナーなどが華やかに詰められており、「教室で喜んでくれたらいーなぁーーーー」と記した。
その後、25日には最近の手料理を動画でまとめて公開。「二日違いの運動会」と、長女の運動会も同時期に行われたことを明かし、卵焼きやウインナー、ちくわキュウリ、シュウマイ、ミートボールなどが並んだ豪華な手作り弁当を披露した。
また、「【今日も嫌がらせ弁当】とゆう邦画を観て、気力をもらった運動会でした」「両者空っぽで返却やっぴー」と、娘たちが完食したことも報告。ストーリーズでも「中学生弁当は全部のっけ丼」「〜運動会×代休×収録〜 気合いの月曜日」とつづっている。
これらの投稿に、ファンからは「豪華すぎる」「クオリティ高い」「ボリュームすごい」「料理上手で尊敬」「愛情たっぷり」「彩りが綺麗」「どれも美味しそう」などと反響が寄せられている。
西山は、2013年6月に俳優の早乙女太一と結婚し、同年10月に長女、2016年4月に次女を出産。2019年6月に、早乙女との離婚を発表した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】40歳2児のママモデル「愛情たっぷり」次女のキャラ弁＆長女の“全部のっけ丼”弁当公開
◆西山茉希、手作りの運動会弁当を披露
23日の投稿で、西山は「もうすぐお弁当の時間 ケチャップ見つけてくれますように」とつづり、次女の運動会のために作った弁当を公開。娘からのリクエストだというスヌーピーとウッドストックをモチーフにしたおにぎりを中心に、卵焼きやウインナーなどが華やかに詰められており、「教室で喜んでくれたらいーなぁーーーー」と記した。
また、「【今日も嫌がらせ弁当】とゆう邦画を観て、気力をもらった運動会でした」「両者空っぽで返却やっぴー」と、娘たちが完食したことも報告。ストーリーズでも「中学生弁当は全部のっけ丼」「〜運動会×代休×収録〜 気合いの月曜日」とつづっている。
◆西山茉希の投稿に反響
これらの投稿に、ファンからは「豪華すぎる」「クオリティ高い」「ボリュームすごい」「料理上手で尊敬」「愛情たっぷり」「彩りが綺麗」「どれも美味しそう」などと反響が寄せられている。
西山は、2013年6月に俳優の早乙女太一と結婚し、同年10月に長女、2016年4月に次女を出産。2019年6月に、早乙女との離婚を発表した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】