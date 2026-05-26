やよい軒、西京味噌の甘みとコクが広がる『三元豚ロースの西京焼と揚げ出し豆腐の定食』発売

やよい軒は6月2日から、“こだわりの特撰シリーズ”の新商品として『三元豚ロースの西京焼と揚げ出し豆腐の定食』を全国の店舗で発売する。価格は1,120円。あわせて、揚げ出し豆腐を2倍にした『【揚げ出し豆腐2倍】三元豚ロースの西京焼と揚げ出し豆腐の定食』(1,320円)も販売する。

〈三元豚ロースの西京焼と揚げ出し豆腐の定食〉

『三元豚ロースの西京焼と揚げ出し豆腐の定食』は、京都老舗「西京味噌」の西京味噌に漬け込んだ三元豚ロース肉を香ばしく焼き上げた“西京焼”と、野菜入りの揚げ出し豆腐を組み合わせた定食。

西京味噌のまろやかな甘みと上品なコクが、柔らかな三元豚ロースの旨味を引き立てる仕立て。添えられた“生しょうゆ糀”を合わせることで、味わいの変化も楽しめる。

揚げ出し豆腐には、豆腐に加え、茄子・オクラ・レンコンを使用。天つゆと大根おろしで、さっぱりとした味わいに仕上げた。

〈商品概要〉

◆三元豚ロースの西京焼と揚げ出し豆腐の定食 1,120円

◆【揚げ出し豆腐2倍】三元豚ロースの西京焼と揚げ出し豆腐の定食 1,320円

『【揚げ出し豆腐2倍】三元豚ロースの西京焼と揚げ出し豆腐の定食』の画像はこちら

〈販売概要〉

発売日：2026年6月2日

発売店舗：全国の「やよい軒」376店舗(2026年4月末現在)