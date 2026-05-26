シンガー・ソングライター小田和正（78）のアンテナショップ「Far East Cafe」（東京都港区南青山）が26日、公式サイトを更新し、7月末で閉店すると発表した。

声明を通じ「突然ですが、このたびFar East Cafeは2026年7月31日をもって閉店させていただくこととなりました。長い年月、皆さまに愛される場所としてあり続けられたこと、心より感謝申し上げます」と発表した。

さらに「6月3日（水）から7月31日（金）まで《Special Thanks Campaign !として営業いたします」とした。

同店は90年7月に渋谷区神宮前にオープン。99年7月には現在の店舗に移った。店名は小田の同名のアルバムから来ている。カフェでは飲み物の他に、CD、ビデオ、DVD、書籍も販売されている。

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以下、発表全文。

突然ですが、このたびFar East Cafeは2026年7月31日をもって閉店させていただくこととなりました。

長い年月、皆さまに愛される場所としてあり続けられたこと、心より感謝申し上げます。

つきましては、6月3日（水）から7月31日（金）まで《Special Thanks Campaign !として営業いたします。

ご来店の際は、以下のご案内を必ずご一読くださいますようお願いいたします。

ひとりでも多くの方に混乱せず、ご挨拶させていただきたいと思っておりますので、ご協力のほど、よろしくお願いいたします。

皆さまのご来店を、スタッフ一同、心からお待ちしています。