本記事では、佐野 Mykey 義仁氏の著書『ずる賢い人のための億万長者入門 成功者の9割は性格が悪い』（KADOKAWA）より、資本主義ゲームを攻略する方法を見ていく。

エンダウメント効果とは？

資本主義ゲームに勝つには、人間の心理を理解しなければならない。人間は、自分の想像よりも非合理な判断をしてしまいがちな生き物なのだ。

行動経済学は「人間の意思決定は必ずしも合理的ではない」ことを教えてくれる経済学の一分野である。経済学者のリチャード・セーラーや、前述の心理学者のダニエル・カーネマンらが先駆者として知られている。

そのなかで、プロスペクト理論とあわせて覚えておきたい概念が「エンダウメント効果」だ。エンダウメント効果とは、「自分の所有物など、思い入れのあるものは客観的な価値より高く見積もってしまう傾向」のことを指す。

ダニエル・カーネマンによる次の実験が有名だ。大学生を2つのグループに分け、片方のグループにだけ6ドル相当のマグカップをプレゼントした。そして、プレゼントされなかったグループに同じマグカップを「いくらなら買うか？」と質問し、プレゼントされたグループには「いくらなら手放すか」と質問したところ、前者は2.87ドルだったのに対し、後者は7.12ドルと2倍以上の差があったのである。

つまり、同じマグカップであったとしても、一度自分の所有物になると、愛着が生まれるエンダウメント効果によって、客観的評価ができなくなるのである。

人は、思い入れのあるものほど高く見積もってしまう

エンダウメント効果は、対象が「お金」でも起こりうる。たとえば、母親が死ぬ間際に「もしものときに使って」と言って、100万円を渡してくれたとする。あなたは母親の遺言を守って、そのお金には手をつけない。その感情は容易に想像できるだろう。

その後、あなたは重い病気にかかり、その100万円を医療費に使ったとしよう。あなたにとっては100万円以上の価値のあるとても大切なお金かもしれないが、病院や医師などの他人にとってはただの100万円である。それ以上でもそれ以下の価値でもない。より手厚い医療が受けられるわけでもないし、手術の成功率が上がるわけでもないのだ。

そのことは頭でわかっていても、多くの人は「感情」や「常識」や「倫理観」に左右されて、正確な価値判断ができなくなってしまうのである。思い入れがあるだけで、市場で価値のないものに、特別な価値があると思い込んでしまうのが人間なのだ。

個人的な「こだわり」や「思い入れ」は徹底的に排除しよう

どんなに思い入れがあっても、その思い入れは価値に結びつかないことを知っておかなければならない。もしそれを抱えていることで実害が生じているならば、どんなにつらくても損切りし、手放さなければならないこともある。

バイアスがかかった物の見方をしていると、企業を評価する目にもバイアスがかかってしまう。「あの企業のサービスはとても気に入っているし、お世話になっているから」「あの企業は感じがいいから」といった、自分の個人的感情が評価に影響を与えてしまうと、合理的な判断ができないのである。

だから、合理的な判断をするためには、個人的な「こだわり」や「思い入れ」は徹底的に排除しなければならない。

「好き嫌い」ではなく「必要か不必要」か

個人的なこだわりを持たないためには、すべての判断軸を「好き嫌い」ではなく、「必要か不必要か」に切り替えればいい。

会社で仕事をしていても、「この仕事が好きか嫌いか」で判断していたら成果は上がらない。仕事が好きでも嫌いでも、上司が最高でも最低でも、仕事が戦略でも雑用でも、ただ「必要か不必要か」で判断することが重要なのだ。「必要か不必要か」で判断するから、最短ルートで目的地まで到達できるのである。

たとえば、あなたは世界で活躍するビジネスパーソンになりたいとする。しかし、あなたは英語が大嫌いだ。だから、あなたは嫌いな英語を勉強する気が起きない。「好き嫌い」が判断基準だと、感情に支配されて行動に移せないのである。

一方、「必要か不必要か」が判断基準なら、英語学習は必須であることは自明の理。嫌いだろうが何だろうが、英語が話せなければ話にならない。仮に英語学習が嫌いだという感情があったとしても、「嫌いだから、やりたくない」という判断軸はあってはならない。「必要だから、やろう」という合理的な判断と、迅速な行動があるだけだ。

多くの人は、「自分に何が必要なのか」が本当はわかっているはずだ。わかっているのに、判断基準を「好き嫌い」にしているから、行動を起こせないでいるにすぎない。

自分は人間ではなく、AIだと思えばいい。今あなたにとって必要なことを探し、感情を交えず、心を無にしてひたすら実行するAIになれば、資本主義ゲームを攻略していけるのである。