今年3月、高松市の公共スポーツ施設の女子トイレにコンセント型小型カメラを設置し、女性8人を盗撮した疑いで高松市三条町の会社員の男（25）がきょう（26日）逮捕されました。

【写真をみる】会社員の男が設置したとみられる「コンセントタイプのカメラ」

コンセントタイプの小型カメラを設置か

警察によりますと、男は3月19日午後7時30分ごろから3月20日午前9時半ごろまでの間、高松市のスポーツ施設の女子トイレに動画撮影状態にしたコンセントタイプの小型カメラを設置して、10代の女性を含む8人を盗撮した性的姿態等撮影の容疑が持たれています。

トイレの清掃中に発見

3月20日午前9時半ごろ、トイレを清掃していた人がカメラを発見し通報しました。トイレ内からはコンセントタイプのカメラ3台が発見され、警察はカメラに男が映っていたことなどから容疑を特定し、きょう（26日）逮捕したものです。

男の認否は

調べに対して男は「コンセント型小型カメラをトイレに設置して盗撮したことに間違いないありません」と容疑を認めているということです。

▶【写真をもっとみる】男が設置したとみられるコンセントタイプのカメラ

警察は男の自宅からパソコンやスマートフォンを押収し、余罪があるとみて捜査しています。