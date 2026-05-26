北海道旭川市で、女子高校生を橋から転落させ殺害したなどの罪に問われている２３歳の女の初公判が始まりました。



女は「殺意はなかった」と殺人などの罪を否認しました。



司法キャップの百瀬記者とお伝えします。



５月２５日の初公判で内田被告は殺人罪などについて否認する形になりました。



今回の裁判の争点はどこになるのでしょうか？



最大の争点は「殺人の実行行為や殺意があったのか」、そして「共犯者との共謀がどこまで認められるか」になります。





検察は「被害者を橋から突き落としていないとしても、転落させるに至った行為が殺人罪の実行行為」と主張。一方で、弁護側は「被害者の携帯電話などを橋の上に置いて内田被告はその場から立ち去っている」として、殺人罪は成立しないと訴えています。双方の主張の意図はどういったことが考えられますか？まず、橋から落ちる寸前の動画というのは存在していません。なぜ落ちたのかわからない中で、検察としては、橋の欄干に座らせ「落ちろ」「死ねや」と脅した、この一連の行為自体が殺人の実行行為にあたるという主張になります。一方、弁護側としては、携帯電話を置いて立ち去っており、ここに殺意はなかったという主張になりますが、その携帯電話は見つかっていないんです。裏付けのない、ややハードルの高い弁解と考えています。２７日にはすでに懲役２３年の判決が確定し、これまで供述が食い違っている小西受刑者も出廷しますので、法廷で何を語るのか注目されます。