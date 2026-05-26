フリーアナの中川安奈が人生初のゴルフコンペにミニスカコーデで参戦 緊張のラウンドで自己ベストタイをマーク！
フリーアナウンサーの中川安奈が自身のインスタグラムを更新。「人生初のゴルフコンペ デビューしました」と楽しそうに記すと、ノースリーブにミニスカ―トという夏らしいコーデの全身ショットなどを投稿した。
【写真】見事な美脚を披露！ 中川安奈のミニスカコーデにコメント殺到（全7枚）
初めてのコンペについては「参加させていただくことが決まったときからずっとドキドキしていて...」「初めましての方ともご一緒するし、コンペというと大人の社交場のような独特の雰囲気を感じていたので、粗相があったらどうしよう とか色々考えてしまって！」と、かなり緊張していた様子だ。「でも当日はサンデースポーツでたくさんお世話になったうっちーさんと同じ組でまわらせていただき、そのほかのメンバーのお二人も優しくあたたかくて、とっても楽しいあっという間のラウンドでした」と、同組のメンバーに恵まれたことを喜んでいた。ちなみに「うっちーさん」とは、元プロ野球選手の内川聖一氏だ。投稿では2ショットも公開していた。そして「それにしてもうっちーさん、ドライバーの飛距離がすごすぎたなぁ〜」と感嘆の声を漏らしていた。さらに投稿ではコンペに参加していた元Jリーガーの石川直宏氏、松井大輔氏と一緒の写真や、フェイスカバーにサングラスと「ばっちりな日焼け対策」を施した自身の写真なども公開していた。緊張して参加したコンペだったが「結果は自己ベストタイのスコア」をマーク。しかし続けて「なかなかPB更新は難しいですね！笑」とあと1打を縮める難しさも痛感していた。投稿を見たファンからは「ゴルフウェア似合ってるよ」「ファッションは女子プロ風」「見事なお御足を披露してくれてありがとう」「日焼け対策 誰だか分からない」など、こちらも楽しそうにコメントを寄せていた。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
宮里藍が10人のジュニアゴルファーを直接指導 「ゴルフを楽しむ事や、競う事の楽しさを覚えてもらいたいなぁ」
マグロとタイの刺身で食べる順番に決まりがある? 女子プロが新人セミナーで習った“恥をかかないマナー”とは？【食事編】
韓国女子ツアーは美人だらけ！「実力と美貌を兼ね備えた選りすぐりの10人を写真で紹介」
女子アナが「出発は3時」「夜中！！」と戸惑いながらの早朝ゴルフへ！ 結果は「朝焼けが綺麗で感動レベル」とその魅力にどっぷり
身長154cmの小さな飛ばし屋・鈴木真緒が「ドラコンプロタイトルマッチ」を驚異の8連覇！ 300ヤード越えショットを連発
【写真】見事な美脚を披露！ 中川安奈のミニスカコーデにコメント殺到（全7枚）
初めてのコンペについては「参加させていただくことが決まったときからずっとドキドキしていて...」「初めましての方ともご一緒するし、コンペというと大人の社交場のような独特の雰囲気を感じていたので、粗相があったらどうしよう とか色々考えてしまって！」と、かなり緊張していた様子だ。「でも当日はサンデースポーツでたくさんお世話になったうっちーさんと同じ組でまわらせていただき、そのほかのメンバーのお二人も優しくあたたかくて、とっても楽しいあっという間のラウンドでした」と、同組のメンバーに恵まれたことを喜んでいた。ちなみに「うっちーさん」とは、元プロ野球選手の内川聖一氏だ。投稿では2ショットも公開していた。そして「それにしてもうっちーさん、ドライバーの飛距離がすごすぎたなぁ〜」と感嘆の声を漏らしていた。さらに投稿ではコンペに参加していた元Jリーガーの石川直宏氏、松井大輔氏と一緒の写真や、フェイスカバーにサングラスと「ばっちりな日焼け対策」を施した自身の写真なども公開していた。緊張して参加したコンペだったが「結果は自己ベストタイのスコア」をマーク。しかし続けて「なかなかPB更新は難しいですね！笑」とあと1打を縮める難しさも痛感していた。投稿を見たファンからは「ゴルフウェア似合ってるよ」「ファッションは女子プロ風」「見事なお御足を披露してくれてありがとう」「日焼け対策 誰だか分からない」など、こちらも楽しそうにコメントを寄せていた。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
宮里藍が10人のジュニアゴルファーを直接指導 「ゴルフを楽しむ事や、競う事の楽しさを覚えてもらいたいなぁ」
マグロとタイの刺身で食べる順番に決まりがある? 女子プロが新人セミナーで習った“恥をかかないマナー”とは？【食事編】
韓国女子ツアーは美人だらけ！「実力と美貌を兼ね備えた選りすぐりの10人を写真で紹介」
女子アナが「出発は3時」「夜中！！」と戸惑いながらの早朝ゴルフへ！ 結果は「朝焼けが綺麗で感動レベル」とその魅力にどっぷり
身長154cmの小さな飛ばし屋・鈴木真緒が「ドラコンプロタイトルマッチ」を驚異の8連覇！ 300ヤード越えショットを連発