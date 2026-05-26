賀来賢人、先にブレイクして悔しかった同世代＆後輩を5人明かす「ハゲろ！って思ってました笑」
俳優の賀来賢人（36）が、25日放送の日本テレビ系「しゃべくり007」（毎週月曜 後9：00）にゲスト出演。先にブレイクして悔しかった同世代＆後輩の俳優5人を明かした。
【写真】かつては「ハゲろ！」…賀来賢人が先にブレイクして悔しかった後輩俳優とのショット
賀来は、ブレイクしたきっかけとなった『今日から俺は！！』について「これでダメなら本当にダメだと思ったんで。30歳までに売れなかったら辞めようと思ってたんです」と明かした。
22歳の時、新垣結衣と共演した『らんま1/2』で乱馬役を演じたが、思うほどに売れず悔しかったという。そんな中で、周りの同世代の俳優が先に売れたのかを聞かれると「めっちゃめちゃ悔しかったです」と吐露した。
「誰？」とさらに聞かれると「佐藤健、松坂桃李、岡田マー君（将生）。もういっぱいいて全員、ハゲろ！って思ってました笑」と冗談交じりに話した。
後輩についても聞かれ「菅田将暉、山崎賢人（※崎＝たつさき）、全員、ハゲろ！って」と続け、スタジオの笑いを誘っていた。
【写真】かつては「ハゲろ！」…賀来賢人が先にブレイクして悔しかった後輩俳優とのショット
賀来は、ブレイクしたきっかけとなった『今日から俺は！！』について「これでダメなら本当にダメだと思ったんで。30歳までに売れなかったら辞めようと思ってたんです」と明かした。
22歳の時、新垣結衣と共演した『らんま1/2』で乱馬役を演じたが、思うほどに売れず悔しかったという。そんな中で、周りの同世代の俳優が先に売れたのかを聞かれると「めっちゃめちゃ悔しかったです」と吐露した。
「誰？」とさらに聞かれると「佐藤健、松坂桃李、岡田マー君（将生）。もういっぱいいて全員、ハゲろ！って思ってました笑」と冗談交じりに話した。
後輩についても聞かれ「菅田将暉、山崎賢人（※崎＝たつさき）、全員、ハゲろ！って」と続け、スタジオの笑いを誘っていた。