TWICEモモ、美ウエスト＆胸元のぞく大胆トップス姿に熱視線「スタイルレベチ」「セクシー」
【モデルプレス＝2026/05/26】韓国の9人組ガールズグループ・TWICE（トゥワイス）の公式Instagramが、5月25日に更新された。メンバーのモモ（MOMO）がバスルームで踊る姿が公開され、話題となっている。
【写真】TWICEメンバー「セクシー」胸元のぞく大胆トップス姿
モモは、バスルーム内で音楽に合わせて踊る動画を公開。黒いキャップにトップス、チェックのゆったりとしたズボンを合わせたコーディネートから、胸元と引き締まったウエストが際立つ姿を披露した。
この投稿には「ダンス姿格好良すぎる」「クールですね」「スタイルレベチ」「美しい姿」「憧れます」「セクシー」などとコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】TWICEメンバー「セクシー」胸元のぞく大胆トップス姿
◆モモ、激しいダンス姿披露
モモは、バスルーム内で音楽に合わせて踊る動画を公開。黒いキャップにトップス、チェックのゆったりとしたズボンを合わせたコーディネートから、胸元と引き締まったウエストが際立つ姿を披露した。
◆モモの投稿に反響
この投稿には「ダンス姿格好良すぎる」「クールですね」「スタイルレベチ」「美しい姿」「憧れます」「セクシー」などとコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
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