BE:FIRST・SOTA、5年ローンでJUNONらとのお揃いピアス購入していた過去明かす「先週支払いが終わりました」
【モデルプレス＝2026/05/26】ダンス＆ボーカルグループ・BE:FIRST（ビーファースト）の公式YouTubeチャンネルが5月24日に更新された。SOTA（ソウタ）がプレデビュー時期にピアスを5年ローンで購入していことを明かした。
【写真】BE:FIRST、秘蔵プライベートエピソード満載の特別企画全編
2021年8月16日にプレデビュー、同年11月3日にデビューし、今年5周年を迎えるBE:FIRST。今回投稿された動画では「BE:FIRST5周年を振り返ろう！！BE:FIRST 5-year Journey」と題し、メンバーそれぞれが当時の思い出や印象的だった出来事を書き込みながら、これまでの歩みを年表形式で振り返った。
動画内では、デビュー1年目当時のエピソードとして、飲食店に入る際も値段を気にしていたことや、立て替えた交通費が給料と一緒に振り込まれることが嬉しかったこと、焼肉店に通いすぎて金銭的危機に陥ったことなど、メンバーから初々しい思い出が次々と披露された。
そんな中、SOTAは「1年目でマジでお金ないときに、JUNONとRYOKIとお揃いのピアスを買った」と、JUNON（ジュノン）と元メンバーのRYOKI（リョウキ／三山凌輝）とお揃いのピアスを5年ローンで購入したことを告白。「プレデビュー時期に買ったんですけど、先週支払いが終わりました」と先日ローン返済が完了したと明かし、JUNONも「え！ガチっ！？」と驚きの声を上げた。
JUNONは「え、じゃあ、俺もそうかな…」と詳細を覚えていない様子を見せつつ「あの時は『こんなの買えないよ。ローンにするしかないよ』って言って」と当時の会話を振り返った。
SOTAが「確か一緒に5年にしなかったっけ？」と尋ねると、JUNONは「ちなみに俺ピアスもうないんだよね…」と告白。すると、SOTAも「俺もないっ！」と笑いながら「俺もね、どっかに行っちゃったんだよね」と紛失したことを明かした。
さらに、SOTAは「何の4800円だっけ…？みたいな感じになって。だから利息か…」と笑い、JUNONも「しかもなくしてるっていうね。なくなったものにずっとお金払ってたんでしょ」と笑顔を見せた。（modelpress編集部）
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◆SOTA、プレデビュー時期に5年ローンでピアス購入
2021年8月16日にプレデビュー、同年11月3日にデビューし、今年5周年を迎えるBE:FIRST。今回投稿された動画では「BE:FIRST5周年を振り返ろう！！BE:FIRST 5-year Journey」と題し、メンバーそれぞれが当時の思い出や印象的だった出来事を書き込みながら、これまでの歩みを年表形式で振り返った。
そんな中、SOTAは「1年目でマジでお金ないときに、JUNONとRYOKIとお揃いのピアスを買った」と、JUNON（ジュノン）と元メンバーのRYOKI（リョウキ／三山凌輝）とお揃いのピアスを5年ローンで購入したことを告白。「プレデビュー時期に買ったんですけど、先週支払いが終わりました」と先日ローン返済が完了したと明かし、JUNONも「え！ガチっ！？」と驚きの声を上げた。
◆SOTA＆JUNON、ピアスを紛失
JUNONは「え、じゃあ、俺もそうかな…」と詳細を覚えていない様子を見せつつ「あの時は『こんなの買えないよ。ローンにするしかないよ』って言って」と当時の会話を振り返った。
SOTAが「確か一緒に5年にしなかったっけ？」と尋ねると、JUNONは「ちなみに俺ピアスもうないんだよね…」と告白。すると、SOTAも「俺もないっ！」と笑いながら「俺もね、どっかに行っちゃったんだよね」と紛失したことを明かした。
さらに、SOTAは「何の4800円だっけ…？みたいな感じになって。だから利息か…」と笑い、JUNONも「しかもなくしてるっていうね。なくなったものにずっとお金払ってたんでしょ」と笑顔を見せた。（modelpress編集部）
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