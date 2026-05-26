双子出産の中川翔子、大量の離乳食ストック公開「色々考えて作られてて尊敬」「種類が豊富」と反響
【モデルプレス＝2026/05/26】歌手でタレントの中川翔子が5月25日、自身のInstagramを更新。大量の離乳食ストックを公開し、話題となっている。
【写真】双子出産の41歳美人歌手「種類が豊富」大量の離乳食ストック公開
中川は「離乳食！冷凍ストック作りまた色々やりました」とつづり、写真を投稿。「うどん！ブレンダーしたにんじんたまねぎ、きざんだほうれん草、シーチキンのせて夕食にします双子」「いただいた赤ちゃん用茅乃舎出汁で柔らかく煮たら普通にめちゃおいしそう」とつづり、椀に盛り付けトレーに載せたうどんを披露。作業台の上には同じ具材が入れられている冷凍用キューブも置かれている。
そのほかの材料に関しては「カリフラワーとか珍しいのもやってみたら甘い香り！たべてくれるかな アスパラは先っぽ食べられない部分はママがマヨネーズかけて食べましたよ！」などと説明している。
この投稿には「種類が豊富」「離乳食づくりすごすぎます」「色々考えて作られてて尊敬」「愛が溢れてる」「美味しそうな離乳食」「たくさん食べる双子君たちも素敵」などとコメントが寄せられている。
中川は、2023年4月に同年代のお相手との結婚を発表。2025年5月5日に妊娠を公表し、9月30日に双子男児を帝王切開で出産した。（modelpress編集部）
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【写真】双子出産の41歳美人歌手「種類が豊富」大量の離乳食ストック公開
◆中川翔子、大量の離乳食ストック公開
中川は「離乳食！冷凍ストック作りまた色々やりました」とつづり、写真を投稿。「うどん！ブレンダーしたにんじんたまねぎ、きざんだほうれん草、シーチキンのせて夕食にします双子」「いただいた赤ちゃん用茅乃舎出汁で柔らかく煮たら普通にめちゃおいしそう」とつづり、椀に盛り付けトレーに載せたうどんを披露。作業台の上には同じ具材が入れられている冷凍用キューブも置かれている。
◆中川翔子の投稿に反響
この投稿には「種類が豊富」「離乳食づくりすごすぎます」「色々考えて作られてて尊敬」「愛が溢れてる」「美味しそうな離乳食」「たくさん食べる双子君たちも素敵」などとコメントが寄せられている。
中川は、2023年4月に同年代のお相手との結婚を発表。2025年5月5日に妊娠を公表し、9月30日に双子男児を帝王切開で出産した。（modelpress編集部）
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