映画「急に具合が悪くなる」（濱口竜介監督、６月１９日公開）でダブル主演を務め、第７９回カンヌ国際映画祭で最優秀女優賞を受賞したベルギー出身女優のヴィルジニー・エフィラとモデルで女優の岡本多緒が２６日、東京・内幸町の日本記者クラブで行われた凱旋会見に出席した。

作中で介護施設を運営するマリー＝ルー役を演じたエフィラは「私は、ヴィルジニー・エフィラです。日本に来ることができてうれしいです」と日本語であいさつ。「多緒さんと一緒に賞を受けることができて、とても幸せ」と笑顔で喜びを語った。

タッグを組んだ濱口監督については「監督と俳優の関係については、非常に考えさせられるものがあった。監督からもらった資料を読み込むことで道が広がるような感じがして、どんどん深みに入り込んでいた。深みにハマっていくように神秘的なものを探していくという感覚がありました」と充実した撮影期間を振り返った。

◆「急に具合が悪くなる」 がんの転移を経験しながら生き抜く哲学者と人類学者が交わした２０通の往復書簡集が原作。パリ郊外で介護施設「自由の庭」を運営するフランス人女性・マリー＝ルー（エフィラ）と末期がんの日本人舞台演出家・真理（岡本）による心の交流を繊細に紡いだ物語。同じ名前の響きを持つ２人が出会い、人生の最期をどう過ごすか。偶然から始まる交流と、その関係の変化を描く。