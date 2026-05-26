お笑いコンビ・ナイツが２６日、ニッポン放送「ナイツ ザ・ラジオショー」で、巨人・阿部慎之助監督の逮捕を受けての辞任について言及。塙宣之は大の巨人ファンでショックをにじませた。

ショックのあまり、冒頭ではフジテレビ系「ネプリーグ」の話題で気を紛らわそうとした塙だったが、やはり触れないわけにはいかず。ナイツは２８日に東京ドーム限定で配信される音声コンテンツ「ビバ・ラ・ジオ」にねづっちと出演予定で「ビバ・ラ・ジオ、ドームであるんですよ、明後日。ねづっちと一緒に東京ドームでやるんですけど、ソフトバンク戦」と切り出した。

衝撃の一報についていつ聞いたか？となり、塙は「ねりまだいこんっていう芸人と飲んでいた。終わった後に丁寧にメールがきて、『角煮、牛タン、全部美味しかったです』と書かれてその下に『阿部慎之助さん逮捕されてビックリしましたね』って。意味わかんなすぎるボケしてるなって。全然知らなかった」と後輩芸人のメールで知ったと告白。

「酔っぱらって家に帰って携帯開いたら、え、冗談でしょ？って。びっくりしたよ」とも語り「橋上さんが代わりに…。結構まだシーズン長いから頑張ってもらいたい、ここから選手も」と自分に言い聞かせるように言い、火曜日パートナーの山崎ケイも「こういうのがあって一致団結もある」、土屋伸之も「ビバ・ラ・ジオで応援しましょうよ」と励ました。

塙は「もちろん応援する」と気合を入れたが「でも本当にビックリ。誰も予想できなかったな。どうしたらいいんだろう…。本当にわかんない。真面目にやるべきか、ボケるべきかも分からない。ねづっちに頼るしかない」と混乱していた。