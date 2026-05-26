言わずと知れた韓国の７人組グループによる東京ドーム公演。

コロナ禍、メンバーの兵役に伴うグループ活動休止などもあって日本での公演は実に７年ぶり。緊張感が漂う中、覆面姿の数十人のダンサーの中からメンバー７人が現れると大きな歓声がわき起こった。

３６０度を客席に囲まれたドーム中央のステージから四方に花道が延びる。巨大モニターが絶妙な位置に置かれ、どの席からも７人の表情がわかりやすい。これまでの旅路をつづった「Ｈｏｏｌｉｇａｎ」を手始めに、低音のラップが特徴的な楽曲を、真っ黒でハードな素材の衣装姿でキレ良く歌い踊る。

「ドゥ、ドゥ、ドゥ、ドゥ」というサビのリズムが心地よい「２・０」は“新バージョン”となったやる気みなぎる現在の心境を描く。一方、「ＩＤＯＬ」からは本当の自分とは何かを問いかけるスターの葛藤が感じられた。ＪＵＮＧ ＫＯＯＫ、ＪＩＭＩＮの高音の美しさが耳に残る。

自分たちを見つめる過程で浮かび上がったのが“韓国ルーツ”だったのだろうか。ツアータイトルは最新アルバムと同じ「ＡＲＩＲＡＮＧ（アリラン）」。朝鮮半島全域で古くから歌い継がれてきた民謡を指し、「Ｂｏｄｙ ｔｏ Ｂｏｄｙ」のコーラスにはアリランからの引用も。国旗の中央にある太極文様を布で表す演出があったり、観光名所を模したセットがあったり――。意外なほど韓国らしさを前面に出すのに驚いた。このツアーは世界３０都市以上を回る。祖国を背負い、さらなる高みを目指す覚悟を感じさせた。ライブをきっかけに韓国文化を知りたいと思う観客も多いはずだ。

彼らの人気を押し上げた「Ｄｙｎａｍｉｔｅ」「Ｂｕｔｔｅｒ」は別格の盛り上がり。メンバーたちもテンション高く、アレンジを利かせた歌い方で応えた。ライブが進むにつれてよろいを脱ぐかのように衣装はカジュアルに。スエット姿でセットに腰掛け、日本語で懸命にトークする様は、公園にいる少年のような素朴な雰囲気。変わっていく部分と変わらぬ部分と。このバランスの良さが何よりの強みなのだろう。（小間井藍子）

――４月１７日。