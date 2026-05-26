高原×すずらんの絶景。長野・富士見パノラマリゾートで「120万本のすずらん祭り」開催中！

長野県・富士見町の「富士見パノラマリゾート」では5月23日〜6月21日、「120万本のすずらん祭り」を開催します。

■20万本のドイツすずらんや100万本の日本すずらんなどが見頃に

同イベントでは、ゴンドラ山頂のドイツすずらん、入笠湿原の日本すずらん、春の高原を白く染めるズミの花などが施設内を彩ります。

期間中は、ゴンドラ往復券の購入で山野草の苗をプレゼント。ペットと一緒にゴンドラに乗ってハイキングを楽しむこともできます。

見どころは、ゴンドラを降りてすぐの標高1,780mに広がる「入笠すずらん山野草公園」での約20万本のドイツすずらん、標高1,734mの「入笠湿原」での自生する100万本の日本すずらんなど。入笠湿原では、イベント期間の前半にてズミの白い花も見頃を迎えるとのこと。

入笠山周辺では、同エリアのみに自生する変種で濃い赤紫色が特徴の「釜無ホテイアツモリソウ」が花を咲かせます。

■イベント概要

イベント名：120万本のすずらん祭り

開催時間：2026年5月23日〜6月21日

場所：富士見パノラマリゾート

ゴンドラ運行時間：8:30〜16:00（下り最終16:30）

料金：ゴンドラ往復 大人2,600円／子ども1,300円／ペット800円

特典：ゴンドラ往復券購入者に山野草の苗をプレゼント（数量限定）

（フォルサ）