シャンプー後の“指通り”が違う……！　話題のシャンプー『Re:KERATIN（リ ケラチン）』を使ってみた

こんにちは！ マイナビウーマン読者パートナーの寺田紗恵です。

毎日のヘアケアって、なんとなく同じものを使い続けてしまいがちですが、季節の変わり目や乾燥が気になる時期は、髪のパサつきやごわつきが気になることも増えますよね。

私自身も、毛先の乾燥やまとまりにくさが気になっていて、「もう少し手触りのいい髪になりたい……！」と思っていたところ、気になったのがヴィークレアから4月に登場した『Re:KERATIN(リ ケラチン)』シリーズ。

シャンプー・トリートメントに加え、トリートメントに混ぜて使う“ピュアセラム”というちょっと珍しいアイテムもセットで試してみました！

■“補修する”だけじゃない。髪の構造に着目したヘアケア

『Re:KERATIN』は、髪の主成分である“ケラチン＊”に着目したヘアケアブランド。

ダメージを受けた髪に必要な成分を補いながら、指通りのよいなめらかな髪へ導いてくれるのが特徴なんだそう。

さらに、サロン品質発想のケアを自宅で手軽に取り入れられるのも魅力です。

今回使用したのは、

・Re:KERATIN リバーシ リペア シャンプー

・Re:KERATIN リバーシ リペア ヘアトリートメント

・Re:KERATIN リバーシ リペア ピュアセラム

の3アイテム。

特に気になっていたのが、トリートメントに“ピュアセラム”を5:1の割合（ピュアセラムが1）で混ぜて使うという新感覚の使い方！

実際どう変わるのか、かなり楽しみにしていました！

■シャンプー後の“するん感”にびっくり！

まず驚いたのが、シャンプーを洗い流した時点での指通り。「え、もうサラサラ……？」と思わず声が出そうになるくらい、髪の指通りがなめらかだったんです……！

普段は、シャンプー後に多少きしみを感じたり、トリートメントをしてやっと指通りがよくなったりすることが多かったので、シャンプーだけでここまで、“するん！”とまとまる感覚はかなり新鮮でした。

泡立ちもよく、洗い上がりはすっきりしているのに、必要なうるおいはちゃんと残っている感じがしました◎

続いて、トリートメントに「ピュアセラム」を混ぜて使用。

実際に使ってみると、洗い流したあとから毛先のごわつきがやわらいで、髪が柔らかくなっている感じがありました。

さらに感動したのが、ドライヤー後！

乾かしただけなのに、指通りがなめらかで、しっとりまとまりのある仕上がりに。

重たくベタつく感じではなく、ちゃんとまとまるのに軽やかな仕上がりだったのが個人的にかなり好みでした◎

髪の主成分であるケラチン＊に着目しているブランドとのことで、「これがケラチン＊ケアの力なのかも……！」と実感。

毛先のパサつきや広がりが気になる方にもよさそうだなと感じました！

■思わず“パケ買い”したくなるデザインも魅力♡

そして、個人的にかなり好きだったのがパッケージデザイン！ シンプルなのに高級感があって、洗面台に置くだけでちょっと気分が上がるんです。

インテリアとして置きたくなるようなおしゃれな見た目でした♪

さらに香りは、ベルガモットリュクス。爽やかな柑橘系の香りなんですが、よくある強すぎるシトラスではなく、ほんのり落ち着き感もあって上品。すっきりしているのにどこかやさしくて、深呼吸したくなるような香りでした◎

ドライヤー中もふわっと香って、リラックスタイム感があるのもよかったです。

■毎日のヘアケアがちょっと楽しみになる“ご褒美シャンプー”

いかがでしたか？

実際に使ってみて感じたのは、“髪をケアしている感覚”をしっかり実感できるヘアケアだということ。特に、毛先のごわつき、乾燥による広がり、指通りの悪さが気になる方には、一度試してみてほしいなと思いました！

毎日使うものだからこそ、成分だけでなく、香りやデザインにもこだわりたい！ そんな方にもぴったりなヘアケアシリーズでした。

■商品概要

「Re:KERATIN リバーシ リペア シャンプー」

内容量：400mL

価格：1,980円

「Re:KERATIN リバーシ リペア ヘアトリートメント」

内容量：400g

価格：1,980円

「Re:KERATIN リバーシ リペア ピュアセラム」

内容量：50mL

価格：1,848円

＊ココイル加水分解ケラチンK（羊毛）（洗浄）（シャンプーのみに配合）、加水分解ケラチン水（羊毛）（補修）

（寺田紗恵）