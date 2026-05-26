宮舘涼太の“青カラコン”姿が話題！両手を頬に添えたあざとポーズに「激かわ」「顔かわいいのに腕がムッキムキなのズルい」「顔ちっちゃい」の声、ノーネクタイのスーツ姿にも注目

【写真】あざとポーズの宮舘涼太／美しい飛び蹴りシーン／スーツ姿のドラマオフショット

ドラマ『ターミネーターと恋しちゃったら』（テレビ朝日系）の公式SNSが、主演の宮舘涼太（Snow Man）のオフショットを公開した。

■宮舘涼太、青い瞳であざとポーズ披露

「カッコイイ飛び蹴りエータとは一転！？ あざとポーズの可愛いエータもお届けします」というコメントとともに公開されたのは、宮舘が両手を頬に添えたキュートなポーズを決めるオフショット。

宮舘は、ノーネクタイの白シャツにグレーのベストを合わせたすっきりとしたスーツスタイルで登場。端正な顔立ちに青いカラコンをつけ、まっすぐにカメラを見つめている。

■美しい飛び蹴りシーンも

飛び蹴りシーンを収めた躍動感あふれるカットも公開されており、かわいらしい姿との振れ幅に、宮舘のさまざまな魅力が詰まった投稿となっている。

ファンからは「激かわ」「あざとい表情最高」「あざとポーズ反則」「ノーネクタイのオフ感もよき」「顔かわいいのに腕がムッキムキなのズルい」「青い瞳がとってもすてき」「ご褒美すぎてやばい」「顔ちっちゃい」といった声が寄せられている。

■スーツが似合う！宮舘涼太『ターミネーターと恋しちゃったら』オフショット

Snow Man

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