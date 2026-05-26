JI BLUEの「景色」がサッカー日本代表 映画『ONE CREATURE』OP挿入曲に決定！「最高の景色を目指して盛り上がっていきましょう！」

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JO1とINIのサッカー愛溢れるメンバー12名で結成された“JI BLUE”が歌う「景色」が、サッカー日本代表 映画『ONE CREATURE』（6月5日全国公開）のオープニング挿入曲に決定した。

■JI BLUE「景色」MVはすでに1,000万再生を突破

SAMURAI BLUE Project for FIFA World Cup 2026(TM)『ONE CREATURE』無数の個性、ひとつの生きもの。という正式タイトルを持つ本作は、6月5日よりスポーツドキュメンタリー映画としては史上最大規模（※）となる、全国230館以上で公開。

※興行通信社調べ（2004年全国映画ランキング集計開始以降）。

森保一監督のもと、史上最強との呼び声高いメンバーが顔を揃え、悲願のワールドカップ優勝に向けて機運が高まるなか、AFCアジアカップ2023やワールドカップアジア予選、日々のトレーニングやピッチ外での風景、ブラジルからの歴史的勝利など、前回のカタール大会（2022年）終了から今大会直前までの日本代表の“成長”と“進化”の軌跡が収められた一本だ。

そしてこのたび、JI BLUEによる楽曲「景色」が、本作のオープニング挿入曲に決定。ワールドカップ本大会へのさらなる“期待と熱狂”を呼び起こし、日本代表の勇姿を後押しする。

サッカー日本代表『最高の景色を2026』オフィシャルアンバサダーを務めるスペシャルユニットJI BLUEは、JO1の與那城奨、白岩瑠姫、河野純喜、佐藤景瑚、川西拓実、金城碧海、INIの西洸人、田島将吾、高塚大夢（※「高」は、はしごだかが正式表記）、後藤威尊、佐野雄大、池崎理人（※「崎」は、たつさきが正式表記）の計12人で構成。

先立ってリリースされた楽曲「景色」は、スケールの大きな曲調と力強い歌詞に心が高まり、世界に挑むSAMURAI BLUEの勇姿とその背中を押すファンの想いをひとつにしてくれる特別な一曲。5月1日に公開されたMVは、すでに1,000万回再生を達成しており（5月19日時点）、ファンからも「一緒に盛り上げていきたいって思えた曲！」「とにかく熱すぎる！ みんなで一緒に日本応援しようぜ！」と熱量満載なコメントが後をたたず、大きな盛り上がりを見せている。

そして何より、ワールドカップ直前に公開となる本作の、物語の始まりを際立たせるオープニング挿入曲としての起用は、これまでの日本代表の“成長”と“進化”の軌跡に寄り添い、本大会の優勝を狙うチームへの”期待と熱狂”をさらに呼び起こすものとなっている。

■JI BLUE コメント