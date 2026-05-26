26日14時現在の日経平均株価は前日比197.59円（-0.30％）安の6万4960.60円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は714、値下がりは799、変わらずは50。



日経平均マイナス寄与度は393.41円の押し下げでアドテスト <6857>がトップ。以下、東エレク <8035>が111.63円、キオクシア <285A>が84.24円、中外薬 <4519>が52.29円、ＴＤＫ <6762>が44.75円と続いている。



プラス寄与度トップはＳＢＧ <9984>で、日経平均を668.56円押し上げている。次いで太陽誘電 <6976>が31.34円、京セラ <6971>が15.02円、村田製 <6981>が14.48円、ルネサス <6723>が9.89円と続く。



業種別では33業種中12業種が値上がり。1位は情報・通信で、以下、建設、不動産、電気・ガスと続く。値下がり上位には医薬品、卸売、非鉄金属が並んでいる。



※14時0分11秒時点



株探ニュース