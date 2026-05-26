昨年末でコールドスリープに入った「Perfume」のあ〜ちゃんこと西脇綾香（37）が26日、自身のインスタグラムを更新。横浜アリーナで行われた長崎（西地区1位）と琉球（ワイルドカード）とのBリーグファイナル第1戦を仲間とともに生観戦したことを報告した。

「The energy from those nights is still with me（あの夜の熱気が、今もまだ自分の中に残っています）」と書き出し、「試合が始まる前、同じチームの選手や監督に握手するだけでなく相手チームにも腰低く下からハグしにいく馬場に感動しました」と記し、友人で女優の森カンナの夫で、長崎・馬場雄大について言及した。

「相手チームなのに、これから戦うのに、最大の敬意を払っていて 正々堂々とやろうね！てのが伝わってきて泣けるんよ」とつづった。

「人の本気は涙が出て仕方がないなぁ かっけえ 尊敬」と、森のほか、タレントの大沢あかね、女優の村川絵梨とのショットをアップ。「Wishing everyone an unforgettable Finals game tonight.（今夜の決勝戦が、皆さんにとって忘れられない素晴らしい試合になることを願っています）」と締めくくった。

長崎と琉球のファイナルは第1戦は69-71で琉球の勝利。24日の第2戦は66-60で長崎が勝利しており、26日に第3戦が行われる。